धुरंधर के सेट पर कैसा होता था रणवीर सिंह का बर्ताव, सीनियर एक्टर राकेश बेदी ने बताई हकीकत

धुरंधर में रणवीर सिंह पाकिस्तान में भारत के लिए ऑपरेशन अंजाम देते नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि इसकी कहानी कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

धुरंधर के सेट पर कैसा था रणवीर सिंह का बर्ताव?
नई दिल्ली:

‘धुरंधर' की शूटिंग जब से शुरू हुई है, यह फ़िल्म अपनी स्टार कास्ट और कहानी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसकी एक अहम वजह फ़िल्म के निर्देशक आदित्य धर भी हैं, क्योंकि ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' की शानदार सफलता के बाद यह उनकी बतौर निर्देशक दूसरी फिल्म है. लगभग 7 साल बाद आदित्य लौट रहे हैं और दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. ‘उरी' ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाके किए थे, बल्कि आलोचकों से लेकर दर्शकों तक, हर ओर इसकी सराहना हुई थी.

दूसरी ओर, रणवीर सिंह अपनी पीढ़ी के उन चुनिंदा सितारों में गिने जाते हैं, जिनकी एक्टिंग की चर्चाएं आलोचकों और दर्शकों के बीच बराबर होती हैं. लेकिन ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रणवीर के अभिनय के साथ-साथ उनके डेडिकेशन की भी जोरदार चर्चा हुई. इसी दौरान फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी ने बताया कि किस तरह रणवीर सिंह पैकअप होने के बाद भी सेट पर डटे रहे और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम संभालने लगे.

राकेश बेदी ने कहा, "सेट पर शूटिंग जारी थी, लेकिन रणवीर का पैकअप हो गया था. बाकी लोग अपने काम में लगे थे. तभी मैंने देखा कि एक असिस्टेंट टोपी पहनकर बड़ी मेहनत से भीड़ को कंट्रोल कर रहा है और सेट मैनेज कर रहा है. मैंने सोचा, ‘वाह! कितना बढ़िया असिस्टेंट है. लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि वह असिस्टेंट नहीं, बल्कि रणवीर खुद हैं. वह तीन-चार घंटे तक वहीं खड़े रहकर हर चीज मैनेज करते रहे. हम सभी सोच रहे थे, यह काम असिस्टेंट करता है और रणवीर जैसा बड़ा स्टार कर रहा है."

उन्होंने कहा, जब किसी फिल्म की टीम में ऐसा जज्बा और एटीट्यूड हो, जहां हर कोई फिल्म के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो तो वही फिल्म ऐसी बनती है जिस पर हमें गर्व होता है. मुझे बेहद गर्व है कि हमने इस फिल्म में साथ काम किया है.”

फिल्म की कहानी

यह फिल्म उन एजेंट्स की कहानी कहती है जो दूसरे देशों में जाकर अपनी पहचान छुपाकर काम करते हैं और वहां से अपने देश की सुरक्षा के लिए अहम जानकारियां जुटाते हैं. फिल्म में रणवीर सिंह पाकिस्तान में भारत के लिए ऑपरेशन अंजाम देते नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि इसकी कहानी कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. ‘धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

