राजपाल यादव को मिल रही मदद पर पत्नी राधा यादव का पहला रिएक्शन, फिल्म इंडस्ट्री वालों को कहा...

राजपाल यादव जब से जेल गए हैं तब से तमाम सेलेब्स ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. इस पर अब राजपाल यादव की पत्नी ने बात की और बताया कि कब से लोग उनके सम्पर्क में आए.

राजपाल यादव की पत्नी ने मिल रही मदद पर दिया बयान
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने बुधवार (11 फरवरी) को कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग एक्टर के सपोर्ट में सामने आए हैं. राजपाल यादव के जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के एक दिन बाद से ही उनके साथ और करीबी उनके सपोर्ट के लिए आगे आने लगे थे. बता दें कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में बकाया रकम चुकाने के लिए और समय मांगने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी थी तब राजपाल यादव को तिहाड़ जेल भेजा गया. एक्टर को करीब 9 करोड़ रुपये देने हैं.

फिल्म इंडस्ट्री के कई सदस्यों ने परिवार को फाइनेंशियल मदद की पेशकश की है और दूसरों से भी ऐसा करने की अपील की है. उन्हें मिले सपोर्ट के बारे में बात करते हुए, राधा यादव ने PTI से कहा, "हर कोई उनके साथ खड़ा है. इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया है. मदद के लिए आगे आने वाले सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद."

राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी जैन ने कहा कि कई बड़े एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मदद की पेशकश की है. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक्टर सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और फिल्ममेकर डेविड धवन ने भी फाइनेंशियल मदद की पेशकश की है. जैन ने कहा, "लोगों ने मदद करने की पहल की है. उन सभी ने मदद का वादा किया है और यह सिर्फ पैसे से जुड़ी मदद नहीं है. यह सच है कि सलमान, अजय, वरुण और डेविड धवन ने फोन किया है. वे किस-किस तरह से मदद करेंगे, यह अभी पता नहीं है. वे सभी राजपाल भाई के शुभचिंतक हैं." उन्होंने आगे कहा, "जमानत की सुनवाई कल (12 फरवरी) है और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे."

राजपाल यादव ने कब बनाई फिल्म

2010 में, यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे, जो बाद में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. सरेंडर करने से पहले उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि उनके पास बकाया रकम चुकाने के लिए पैसे या कोई और जरिया नहीं है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने मशहूर साथियों से मदद मांगी है, तो एक्टर ने कहा, "इंडस्ट्री में हर कोई अपने दम पर है." अपने हाल के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यादव को उनके खिलाफ सातों केस में से हर एक में 1.35 करोड़ रुपये देने होंगे और निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास पहले से जमा रकम शिकायत करने वाले के हक में जारी की जाए.

एक्टर सोनू सूद, यादव के सपोर्ट में सबसे पहले आगे आए. उन्होंने कहा कि वह उन्हें एक फिल्म के लिए साइन कर रहे हैं और साइनिंग अमाउंट एडवांस के तौर पर दे रहे हैं. NSD से ग्रेजुएट यादव कई पॉपुलर बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों में मेन रोल में रहे हैं.

