विज्ञापन
WAR Update

देवदास में शाहरुख खान के पिता बने एक्टर विजय कृष्णा का निधन, 81 की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा

विजय कृष्णा भारतीय थिएटर में एक पॉपुलर नाम थे, जिन्होंने 25 साल से ज्यादा समय तक एक्टिंग की. उन्हें 2004 की इंग्लिश डांस ड्रामा फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' में अपने रोल के लिए बहुत तारीफ मिली.

Read Time: 2 mins
Share
देवदास में शाहरुख खान के पिता बने एक्टर विजय कृष्णा का निधन, 81 की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा
सीनियर एक्टर विजय कृष्णा का निधन
Social Media
नई दिल्ली:

जाने-माने एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट और गोदरेज परिवार के बिजनेस के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय कृष्णा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया. डांस लाइक ए मैन जैसी फिल्मों में अपनी यादगार एक्टिंग और देवदास में शाहरुख खान के ऑन-स्क्रीन पिता के रोल के लिए जाने जाने वाले कृष्णा, भारतीय थिएटर और सिनेमा में एक जाने-माने नाम थे. एक्ट्रेस लिलेट दुबे समेत उनके साथियों और दोस्तों ने उनकी समझदारी, चार्म और कला के लिए उनके डेडिकेशन को याद करते हुए दिल से संवेदना जताई. कृष्णा के परिवार में उनकी पत्नी, स्मिता कृष्णा, जो एक जानी-मानी बिजनेसवुमन हैं और उनकी बेटी नायरिका होल्कर हैं. निधन से दुखी परिवार ने अभी तक उनकी मौत की वजह नहीं बताई है.

किन फिल्मों में नजर आए विजय कृष्णा

विजय कृष्णा भारतीय थिएटर में एक पॉपुलर नाम थे, जिन्होंने 25 साल से ज्यादा समय तक एक्टिंग की. उन्हें 2004 की इंग्लिश डांस ड्रामा फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' में अपने रोल के लिए बहुत तारीफ मिली. इस फिल्म को पामेला रूक्स ने डायरेक्ट किया था और यह महेश दत्तानी के नाटक पर आधारित थी. इस फिल्म में शोभना, आरिफ जकारिया और अनुष्का शंकर ने एक्टिंग में डेब्यू किया था. इस फिल्म ने इंग्लिश में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता था. बॉलीवुड में कृष्णा को संजय लीला भंसाली की 2002 की पीरियड ड्रामा फिल्म 'देवदास' में शाहरुख खान के पिता नारायण का रोल निभाने के लिए याद किया जाता है. उन्होंने ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और किरण खेर के साथ स्क्रीन शेयर की और अपनी बारीक परफॉर्मेंस से लोगों पर गहरी छाप छोड़ी.

Latest and Breaking News on NDTV

यह भी पढ़ें: धुरंधर एक्ट्रेस की आपबीती, ओवरवेट होने की वजह टी-सीरीज ने किया बाहर, सोशल मीडिया पर रोज मिलती है रेप की धमकी

एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट लिलेट दुबे ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया और विजय कृष्णा को थिएटर परिवार का एक प्यारा सदस्य और 25 साल से ज्यादा समय तक 'डांस लाइक ए मैन' का हिस्सा बताया.

यह भी पढ़ें: शाहरुख खान क्या करते हैं? क्विज शो में पूछा गया सवाल, कंटेस्टेंट ने दिया गलत जवाब और किंग खान को बताया...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Devadas, Vijay Crishna, Dance Like A Man, Lillete Dubey, Entertainment News, Bollywood, Vijay Crishna Death, Vijay Crishna Movies, Vijay Crishna Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com