देवदास में शाहरुख खान के पिता बने एक्टर विजय कृष्णा का निधन, 81 की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा

जाने-माने एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट और गोदरेज परिवार के बिजनेस के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय कृष्णा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया. डांस लाइक ए मैन जैसी फिल्मों में अपनी यादगार एक्टिंग और देवदास में शाहरुख खान के ऑन-स्क्रीन पिता के रोल के लिए जाने जाने वाले कृष्णा, भारतीय थिएटर और सिनेमा में एक जाने-माने नाम थे. एक्ट्रेस लिलेट दुबे समेत उनके साथियों और दोस्तों ने उनकी समझदारी, चार्म और कला के लिए उनके डेडिकेशन को याद करते हुए दिल से संवेदना जताई. कृष्णा के परिवार में उनकी पत्नी, स्मिता कृष्णा, जो एक जानी-मानी बिजनेसवुमन हैं और उनकी बेटी नायरिका होल्कर हैं. निधन से दुखी परिवार ने अभी तक उनकी मौत की वजह नहीं बताई है.

किन फिल्मों में नजर आए विजय कृष्णा

विजय कृष्णा भारतीय थिएटर में एक पॉपुलर नाम थे, जिन्होंने 25 साल से ज्यादा समय तक एक्टिंग की. उन्हें 2004 की इंग्लिश डांस ड्रामा फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' में अपने रोल के लिए बहुत तारीफ मिली. इस फिल्म को पामेला रूक्स ने डायरेक्ट किया था और यह महेश दत्तानी के नाटक पर आधारित थी. इस फिल्म में शोभना, आरिफ जकारिया और अनुष्का शंकर ने एक्टिंग में डेब्यू किया था. इस फिल्म ने इंग्लिश में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता था. बॉलीवुड में कृष्णा को संजय लीला भंसाली की 2002 की पीरियड ड्रामा फिल्म 'देवदास' में शाहरुख खान के पिता नारायण का रोल निभाने के लिए याद किया जाता है. उन्होंने ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और किरण खेर के साथ स्क्रीन शेयर की और अपनी बारीक परफॉर्मेंस से लोगों पर गहरी छाप छोड़ी.

एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट लिलेट दुबे ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया और विजय कृष्णा को थिएटर परिवार का एक प्यारा सदस्य और 25 साल से ज्यादा समय तक 'डांस लाइक ए मैन' का हिस्सा बताया.

