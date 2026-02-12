राजपाल यादव को जेल पहुंचाने वाली फिल्म को यहां फ्री में देख सकते हैं आप, फैन्स बोले- आओ इसे हिट कराएं

पिछले तीन दिन से राजपाल यादव का नाम चर्चा में है. राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. आज (12 फरवरी) उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है. चेक बाउंस मामला क्या है? दरअसल राजपाल यादव ने साल 2010 में अता पता लापता नाम से एक फिल्म बनाने के लिए कर्ज लिया था. इसे समय पर चुकाने में वो नाकाम रहे इसी के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा. अब ये फिल्म थी कौनसी और इसे किसने देखा किसने नहीं इस बात का अंदाजा इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लग सकता है. 11 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 38 लाख रुपये कमाए थे. अब उस वक्त तो इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा लेकिन अब लोग इस नाम में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं.

कहां देख सकते हैं अता पता लापता ?

अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या बन गया था जिसने राजपाल यादव को कर्ज में डुबो दिया. फिल्म का नाम तो आप जानते ही हैं अता पता लापता अगर इसे आप ओटीटी पर देखने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. इसे आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं.

आज से चार साल पहले AKB एंटरटेनमेंट के पेज पर इस फिल्म को अपलोड किया गया था. इसे यूट्यूब पर अबतक 186K व्यू मिल चुके हैं. राजपाल यादव केस चर्चा में आने के बाद एक बार फिर लोग इस पेज पर आ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, कौन कौन राजपाल यादव जी की खबर सुनकर यह फिल्म देखने आया है. एक ने लिखा, ये फिल्म इतनी हिट करवाओ कि राजपाल यादव को सपोर्ट मिल सके. एक ने कमेंट किया, चलो ये मूवी हिट करवाते हैं. एक ने लिखा, इस फिल्म को फिर से रिलीज किया जाए.

