राजपाल यादव ने जमा कराए थे 40 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात, फिर भी क्यों हुई जेल? जानें पूरा सच

एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें अभी कम हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई हैं. सोमवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें उनकी 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े ₹9 करोड़ के चेक-बाउंस केस में 18 मार्च तक अंतरिम ज़मानत दे दी. फिलहाल राजपाल जमानत पर बाहर आ गए हैं. लेकिन इसी बीच उनके वकील भास्कर उपाध्याय ने शिकायत करने वाले पर "गलत इरादे" से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि यह मामला असल में पैसे का नहीं है.

‘शिकायत करने वाले को जेल चाहिए, इंसाफ़ नहीं'

ETimes से बात करते हुए, भास्कर ने राजपाल को "एक फैमिली मैन" बताया. उन्होंने कहा कि वो वकील नहीं है और कानूनी टेक्निकल बातें नहीं समझता. उन्होंने कहा कि एक्टर जो भी रकम बकाया थी, उसे चुकाने को तैयार थे, और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनका खुद का बहुत कुछ दांव पर लगा था.

यह आरोप लगाते हुए कि शिकायत करने वाले का मकसद पैसे चुकाने के बजाय जेल भेजना था, भास्कर ने कहा, “शिकायत करने वाले ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, कृपया उन्हें जेल भेजकर डिक्री को लागू करें.” उन्होंने आगे कहा कि राजपाल ने पहले ही लगभग ₹40 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात ज़मानत के तौर पर सरेंडर कर दिए थे. वो बोले, “उन्होंने कोर्ट के सामने यह कहते हुए सरेंडर किया कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 40 करोड़ से ज़्यादा है.”

‘पूरे पैसे लोन नहीं बल्कि इंवेस्टमेंट भी था'

भास्कर ने आगे साफ किया कि 2.5 करोड़ का इंतज़ाम पहले ही हो चुका है, और बाकी बकाया चुकाया जा रहा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसमें शामिल ₹5 करोड़ प्रोडक्शन हाउस का इन्वेस्टमेंट था, न कि राजपाल को दिया गया पर्सनल लोन. उन्होंने कहा, “ये 5 करोड़ शिकायत करने वाले ने उस फिल्म में इन्वेस्ट किए थे, न कि उसे उसकी पर्सनल ज़रूरतों के लिए पर्सनल लोन दिया था.”

बेल के बाद परिवार को राहत मिली

राजपाल के भाई चंद्रपाल यादव ने भी बेल ऑर्डर के बाद शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई. रिपोर्टर्स से बात करते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है… अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं.” जब इंडस्ट्री के सपोर्ट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, “यह सब भाईसाहब ही बताएंगे.”

क्या है मामला?

राजपाल की कानूनी लड़ाई एक दशक से भी ज़्यादा पुरानी है, जब उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल फ़िल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ उधार लिए थे. फ़िल्म कमर्शियली फ्लॉप हो गई, कर्ज़ बढ़कर लगभग ₹9 करोड़ हो गया, और फरवरी 2026 में, कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया.

