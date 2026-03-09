विज्ञापन
WAR UPDATE

राजपाल यादव 18 मार्च को कोर्ट में होंगे पेश? सुनवाई में क्या-क्या होगा? अदालत ने कॉमीडियन को दिए दो ऑप्शन

राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में 18 मार्च को सुनवाई होने वाली है. जानिए इस सुनवाई से पहले उनके वकील ने क्या जानकारी दी है.

Read Time: 2 mins
Share
राजपाल यादव 18 मार्च को कोर्ट में होंगे पेश? सुनवाई में क्या-क्या होगा? अदालत ने कॉमीडियन को दिए दो ऑप्शन
राजपाल यादव 18 मार्च को पहुंचेंगे कोर्ट?
Social Media
नई दिल्ली:

अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत में अगली सुनवाई अब नजदीक आ गई है. इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को होने वाली है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने राजपाल यादव की अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली थी. अदालत ने यह राहत इसलिए दी थी क्योंकि मामले में करीब एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये जमा किए गए थे. इसके साथ ही अदालत ने राजपाल यादव की भतीजी की शादी को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्थायी राहत दी थी, ताकि वे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकें.

अब 18 मार्च को होने वाली सुनवाई में मामले को लेकर आगे की दिशा तय हो सकती है. अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अगली तारीख पर राजपाल यादव चाहें तो अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई से जुड़ सकते हैं. हालांकि सूत्रों की मानें तो राजपाल यादव इस बार अदालत में खुद पेश हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव की छोटी बिटिया बजरंगी भाईजान की मुन्नी से भी है क्यूट, मासूमियत देख कहेंगे- 'बेटा ऐसी ही रहना'

इस सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से उनके वकील भास्कर उपाध्याय अदालत में पक्ष रखेंगे. बताया जा रहा है कि इस बार उनकी कोशिश होगी कि मामले को मेरिट के आधार पर सुना जाए, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकती है.

हाल ही में राजपाल यादव ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस  भी की थी. इस दौरान उन्होंने अपनी तरफ की पूरी कहानी सामने रखते हुए बताया कि किस तरह पांच करोड़ रुपये समय के साथ बढ़कर करीब नौ करोड़ रुपये तक पहुंच गया. राजपाल ने इस बात को भी सामने रखा कि ये कर्ज नहीं बल्कि फिल्म में इन्वेस्टमेंट था. 

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव बचपन में पाई-पाई को थे मोहताज, किताबें खरीदने के लिए नहीं होते थे पैसे, दूध बेचकर किया है गुजारा

अब 18 मार्च की सुनवाई को इस पूरे मामले में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिन अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajpal Yadav, Rajpal Yadav News, Rajpal Yadav Update, Rajpal Yadav Case, Rajpal Yadav Cheque Bounce Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com