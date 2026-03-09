राजपाल यादव 18 मार्च को कोर्ट में होंगे पेश? सुनवाई में क्या-क्या होगा? अदालत ने कॉमीडियन को दिए दो ऑप्शन

अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत में अगली सुनवाई अब नजदीक आ गई है. इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को होने वाली है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने राजपाल यादव की अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली थी. अदालत ने यह राहत इसलिए दी थी क्योंकि मामले में करीब एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये जमा किए गए थे. इसके साथ ही अदालत ने राजपाल यादव की भतीजी की शादी को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्थायी राहत दी थी, ताकि वे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकें.

अब 18 मार्च को होने वाली सुनवाई में मामले को लेकर आगे की दिशा तय हो सकती है. अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अगली तारीख पर राजपाल यादव चाहें तो अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई से जुड़ सकते हैं. हालांकि सूत्रों की मानें तो राजपाल यादव इस बार अदालत में खुद पेश हो सकते हैं.

इस सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से उनके वकील भास्कर उपाध्याय अदालत में पक्ष रखेंगे. बताया जा रहा है कि इस बार उनकी कोशिश होगी कि मामले को मेरिट के आधार पर सुना जाए, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकती है.

हाल ही में राजपाल यादव ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस भी की थी. इस दौरान उन्होंने अपनी तरफ की पूरी कहानी सामने रखते हुए बताया कि किस तरह पांच करोड़ रुपये समय के साथ बढ़कर करीब नौ करोड़ रुपये तक पहुंच गया. राजपाल ने इस बात को भी सामने रखा कि ये कर्ज नहीं बल्कि फिल्म में इन्वेस्टमेंट था.

अब 18 मार्च की सुनवाई को इस पूरे मामले में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिन अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय हो सकती है.