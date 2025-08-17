सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थलाइवा की पत्नी

साउथ सुपरस्टार और थलाइवा रजनीकांत खुद तो एक स्टार हैं ही और उनकी पत्नी लता भी कुछ कम नहीं हैं. रजनीकांत ने साल 1981 में सिंगर लता से शादी रचाई थी, जो एक फिल्म निर्माता भी हैं. बीते 46 साल से रजनीकांत और लता का रिश्ता अटूट है. लता ने कदम-कदम पर स्टार पति का साथ दिया है और उनके हर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती हैं. रजनीकांत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज एक्शन फिल्म कूली की सक्सेस इन्जॉय कर रहे हैं. फिल्म ने दो दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म बीती 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. रजनीकांत के फैंस फिल्म को खूब प्यार दे रहे हैं. आइए देखते हैं साउथ सुपरस्टार की पत्नी की ये 10 खूबसूरत तस्वीरें.





रजनीकांत की पत्नी लता रंगाचारी ने चेन्नई के एथिराज कॉलेज फॉर विमेन से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री ली है.



उन्होंने इसी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था. बस इसी पहली मुलाकात के बाद रजनीकांत को लता पसंद आ गई थी.



रजनीकांत और लता ने 26 फरवरी 1981 को तिरुपति मंदिर में साथ शादी रचाई थी.



लता और रजनीकांत की दो बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या हैं. लता की दोनों बेटियां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं.



उनकी सिंगिंग की बात करें तो उन्होंने नेत्रु इन्धा नेरम (टिक टिक टिक), कदावुल उल्लामे (अंबुल्ला रजनीकांत), डिंग डोंग - (वल्ली), कुक्कुकू कूवम - (वल्ली) और मनप्पेनिन साथियम (कोचादाइयां) गाने गाए हैं.



उन्होंने अपनी 1980 में अपनी गायन की शुरुआत की थी. वह साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म वल्ली की कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोड्यूसर थीं.



लता तमिल फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करने के साथ-साथ आश्रम नाम से स्कूल भी चलाती हैं.



1991 में उन्होंने चेन्नई के वेलाचेरी में आश्रम नामक एक स्कूल की स्थापना की, जिसकी वह हेड हैं.



लता इंडियन सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला की रिश्तेदार हैं और रवि राघवेंद्र की बहन हैं.



लता के भाई रवि नौजवान संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर के पिता है. रजनीकांत रिश्ते में अनिरुद्ध के फूफा हैं. अनिरुद्ध ने रजनीकांत की फिल्में जेलर और कूली के लिए म्यूजिक कंपोज किया है.



