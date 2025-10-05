विज्ञापन

आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, गंगा तट पर किया ध्यान, सड़क किनारे पत्तल पर खाया खाना

नई दिल्ली:

रजनीकांत शनिवार को ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए और स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की. सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने अभिनय से कुछ समय का ब्रेक लिया है और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं. स्टारडम की चकाचौंध से दूर एक साधारण जीवन जीते हुए एक्टर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिनमें से एक में वे सड़क किनारे पत्तल पर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं. शनिवार को रजनीकांत ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए और स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने गंगा तट पर ध्यान भी किया और गंगा आरती में भी भाग लिया.

एक तस्वीर में रजनीकांत सादे सफेद कपड़े पहने, सड़क किनारे पत्थर की सतह पर रखे डिस्पोजेबल पत्तों के पत्तल पर परोसा गया खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बैकग्राउंड में पहाड़ के पास एक कार दिखाई दे रही है. अन्य तस्वीरों में उन्हें आश्रम में मौजूद कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जबकि एक अन्य तस्वीर में उन्हें एक पुजारी के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाया गया है. फोटो पर एक फैन ने लिखा, "सुपरस्टार और सिंपल स्टार." एक पोस्ट में लिखा था, "रजनीकांत की सादगी वाकई लाजवाब है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई यह तस्वीर उनके किसी धार्मिक तीर्थयात्रा की बताई जा रही है. जहां आज के बड़े अभिनेता प्लास्टिक सर्जरी, हेयर पैच और स्टाइलिश दिखने पर लाखों खर्च करते हैं, वहीं रजनीकांत इनमें से किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं हैं."

2024 में रजनीकांत ने अपनी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम में एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई. उसी वर्ष उन्होंने टीजे ज्ञानवेल की फिल्म वेट्टैयान में अमिताभ बच्चन और राणा दग्गुबाती के साथ एक ट्रिगर-फ्रेंडली पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई. दोनों फिल्मों को ठंडी समीक्षा मिली. इस साल, उन्होंने लोकेश कनगराज की फिल्म कुली में नागार्जुन, सौबिन शाहिर, श्रुति हासन, रचिता राम, उपेंद्र, आमिर खान और अन्य कलाकारों के साथ अभिनय किया. वह वर्तमान में नेल्सन दिलीपकुमार की जेलर 2 की शूटिंग कर रहे हैं. हाल ही में रजनीकांत ने पुष्टि की कि कमल हासन के साथ एक फिल्म पर काम चल रहा है, उन्होंने बताया कि निर्देशक अभी तय नहीं हुआ है.

