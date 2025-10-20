विज्ञापन

रजनीकांत ने दिवाली पर फैन्स को दी फ्लाइंग किस, लोग घर के बाहर चिल्ला रहे थे हैप्पी दिवाली थलाइवा

दिवाली के मौके पर रजनीकांत के फैन्स उनके घर के बाहर उन्हें दिवाली के बधाई देने के लिए आए थे. रजनीकांत ने बड़े ही प्यार से उन्हें ग्रीट किया.

रजनीकांत ने फैन्स को यूं दी बधाई
नई दिल्ली:

सुपरस्टार रजनीकांत ने सोमवार (20 अक्टूबर) को चेन्नई स्थित अपने घर Poes Garden के बाहर लाइन में खड़े फैन्स को ग्रीट किया. एक्टर घर से बाहर निकले और उन्हें हाथ हिलाकर दिवाली की बधाई दी और उनके दिए गए गिफ्ट एक्सेप्ट किए. ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में कई फैन्स अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाकर खुशी से झूम उठे. फैन्स और समाचार एजेंसी पीटीआई के ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में, रजनीकांत ट्रेडिशनल लुक और कुर्ता पहने घर से बाहर निकलते हुए खुश दिखाई दे रहे हैं. सिक्योरिटी स्टाफ से घिरे एक्टर, फैन्स की तरफ हाथ हिलाते हुए उन्हें ग्रीट करते नजर आए. वह अपने फैन्स के लाए तोहफे भी अपनी टीम को सौंपते देखे गए.

फैन्स एक्साइटमेंट में "हैप्पी दिवाली थलाइवा" चिल्लाते हुए सुने जा सकते हैं, जब वह उनके प्यार का इजहार करने के लिए हाथ हिलाते हैं. प्रेस से बात करने और सभी को खुशहाल दिवाली की शुभकामनाएं देने के बाद, रजनीकांत अंदर जाने से पहले अपने फैन्स को फ्लाइंग किस देने के लिए रुके. इससे फैन्स और भी ज्यादा एक्साइटमेंट से चीखने लगे और स्टार के लिए जोर-जोर से चीयर किया.

कई फैन्स ने वीडियो के नीचे कमेंट्स किए और अपने फैन्स को ग्रीट करने के लिए समय निकालने के लिए रजनीकांत की तारीफ की. एक शख्स ने लिखा, "सुपर थलाइवा." दूसरे ने लिखा, "थलाइवा, हैप्पी दिवाली." कई दूसरे लोगों ने दिल वाले इमोजी और स्टार के लिए बधाइयों के साथ कमेंट्स किए.

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

2024 में रजनीकांत ने अपनी बेटी रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम में एक डिटेल्ड कैमियो किया जिसे ठंडे रिव्यू मिले. उन्होंने टीजे ज्ञानवेल की वेट्टैयां में एक ट्रिगर-फ्रेंडली पुलिस वाले का किरदार निभाया. इसमें अमिताभ बच्चन, फहद फासिल और राणा दग्गुबाती उनके कोस्टार थे.

इस साल, उन्होंने लोकेश कनगराज की कुली में नागार्जुन, सौबिन शाहिर, आमिर खान, उपेंद्र, श्रुति हासन के साथ काम किया. वह अब नेल्सन दिलीपकुमार के साथ जेलर 2 की शूटिंग कर रहे हैं और कमल हासन के साथ एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे. इसकी ऑफीशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है.

