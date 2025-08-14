विज्ञापन

सुपरस्टार के सुपर सीक्रेट्स, रजनीकांत की बातें जो बनाएंगी आपको सफल, यहां हैं थलाइवा के 10 Quotes

रजनीकांत के करियर के पचास साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में उनकी फिल्म कुली थिएटरों में रिलीज होने के साथ ही धमाल मचाने के लिए तैयार है. ऐसे में उनकी लाइफ से जुड़े कुछ सफल कोट्स आपको प्रेरणा देंगे.

सुपरस्टार के सुपर सीक्रेट्स, रजनीकांत की बातें जो बनाएंगी आपको सफल, यहां हैं थलाइवा के 10 Quotes
लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो रजनीकांत की इन बातों से सीखिए
नई दिल्ली:

फिल्मों में थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत के करियर ने पचास साल का आंकड़ा छू लिया है. संयोग देखिए कि इसी वक्त उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म कुली भी रिलीज हुई है. ऐसे में चारों तरफ रजनीकांत की धूम मची है. एक बस कंडक्टर से साउथ का महानायक बना ये एक्टर अपने आप में एक्टिंग का एक स्कूल है.रजनीकांत ने अपनी मेहनत और लगन से कई एक्टर को प्रेरणा दी है. जीवन में सफलता पानी है, लक्ष्य पाना है तो रजनीकांत की तरह मेहनत करनी चाहिए. रजनीकांत ने असल जिंदगी में अपनी फिल्मों के कुछ डायलॉग को सार्थक कर दिया है जो लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं.

रजनीकांत के कोट्स और डायलॉग

चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी
हक की बात पर आग लगा देने का दम रखते हैं

बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है
लेकिन आखिर में वो उन्हें असफल कर देता है
अच्छे लोगों की ईश्वर बहुत परीक्षा लेता है
लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं होने देता है

खुद पर विश्वास रखो
तभी दूसरों को तुम पर विश्वास होगा

हर सुबह एक नया अवसर है
इसे बेकार मत जाने दो

लोगों का समर्थन, प्रशंसकों का प्यार मुझे ऊर्जा देता है

जीवन में हर किसी का संघर्ष अलग है
इसलिए किसी से तुलना मत करो

अगर तुम हार नहीं मानते तो असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती

जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की
उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो

अपने काम को इतना उत्कृष्ट बनाओ
कि सफलता खुद तुम्हारे पास आए

अगर तुम बिना लड़े चले जाओगे तो तुम्हे कायर कहा जाएगा

भगवान के भरोसे रहो लेकिन अपने कर्मों को हमेशा प्राथमिकता दो

हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता
इसलिए किसी की आलोचना से परेशान मत हो

डर तुम्हे रोकेगा लेकिन साहस तुम्हे आगे बढ़ाएगा

शिक्षा के साथ राजनीति करना ठीक नहीं है

मौका किसी भी क्षेत्र में मिले, उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए

सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है

एक ही समय में दो घोड़ों की सवारी करना कठिन होता है

