सिर्फ 9 थियेटर में रिलीज हुई थी राजेश खन्ना की ये 'बोल्ड' फिल्म, 1 लाख 40 हजार में बनी और कमाए साढ़े 6 करोड़

यशराज बैनर के तले बनने वाली इस पहली फिल्म की कहानी काफी बोल्ड थी और इसलिए इसे कम ही थिएटरों में रिलीज किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिल्म देखने के लिए भीड़ लग गई.

राजेश खन्ना के लिए बड़ी लकी साबित हुई थी ये फिल्म
राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार. एक ऐसा सितारा जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां दीवानी हो जाया करती थीं. उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतार देखने को मिलती थी. लेकिन हर फिल्मी सितारे की तरह राजेश खन्ना के करियर में भी कई उतार-चढ़ाव आते रहे. एक दौर ऐसा भी था जब उनकी कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन किया था और लगता था कि सुपरस्टार की चमक फीकी पड़ रही है. ऐसे में राजेश खन्ना की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया.

यह तस्वीर 1973 में फिल्म दाग के प्रीमियर की है जिसमें बॉलीवुड के तीन बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और यश चोपड़ा. इस प्रीमियर में राजेश खन्ना अपनी सुपरस्टार इमेज के साथ आए वहीं शर्मिला टैगोर ने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचा. यश चोपड़ा जो फिल्म के निर्देशक और निर्माता थे, अपने शांत और स्टाइलिश अंदाज में दोनों के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं.

यशराज बैनर की शुरुआत

1973 में रिलीज हुई फिल्म ‘दाग' न सिर्फ राजेश खन्ना की बल्कि यश चोपड़ा की पहली फिल्म भी थी. इसी फिल्म के जरिए उन्होंने अपना यशराज बैनर लॉन्च किया. यश चोपड़ा उस दौर के ऐसे प्रोड्यूसर थे जो समय से बहुत आगे की सोच रखते थे और बोल्ड कहानियां बनाने से नहीं डरते थे.

बोल्ड कहानी और सिर्फ नौ थिएटर

‘दाग' की कहानी उस वक्त थोड़ी बोल्ड मानी जाती थी. यश चोपड़ा को डर था कि फिल्म ज्यादा नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने इसे केवल नौ सिनेमाघरों में रिलीज किया. राजेश खन्ना ने भी इस फैसले को स्वीकार किया और कम पैसों में फिल्म करने के लिए तैयार हो गए.

कम बजट, बड़े सपने

फिल्म का बजट बेहद कम था. राखी ने फिल्म के लिए तीन लाख रुपए दिए और शर्मिला टैगोर ने भी बहुत कम फीस ली. कुल मिलाकर ‘दाग' केवल 1.40 लाख में बनी. लेकिन छोटे बजट के बावजूद, फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट ने इसे बड़ा बनाने का काम किया.

 बॉक्स ऑफिस पर गदर

कम बजट और लिमिटेड स्क्रीन के बावजूद, ‘दाग' ने 6.50 करोड़ का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. यह फिल्म साबित कर गई कि सही कहानी और सही कलाकार किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं.‘दाग' ने राजेश खन्ना की पिछली असफलताओं का दाग धो दिया और उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया. वहीं यश चोपड़ा का नाम भी बॉलीवुड में स्थापित हो गया. इस फिल्म ने दिखा दिया कि थोड़ा रिस्क लेने से बड़े सपने सच हो सकते हैं.

