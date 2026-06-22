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राजेश खन्ना का ये बंगला कहलाता था 'शापित', बर्बाद किया 3 सुपरस्टार्स का करियर, जानें अक्षय कुमार ने फिर किसे बेचा

मुंबई का मशहूर 'आशीर्वाद' बंगला सिर्फ राजेश खन्ना का घर नहीं था, बल्कि उससे जुड़ी कहानियां भी खूब चर्चा में रहीं. यही वजह थी कि लोग इसे शापित बंगला तक कहने लगे. जानिए अक्षय कुमार ने इसे क्यों बेचा और आज उस जगह पर क्या मौजूद है.

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राजेश खन्ना का ये बंगला कहलाता था 'शापित', बर्बाद किया 3 सुपरस्टार्स का करियर, जानें अक्षय कुमार ने फिर किसे बेचा
3 बड़े सितारे रहे इस बंगले में, फिर एक-एक कर सबकी जिंदगी में आया बुरा दौर
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मुंबई में समंदर किनारे बना एक आलीशान बंगला, जहां रहने का सपना कभी बड़े-बड़े सितारे देखते थे. लेकिन वक्त के साथ इस घर की पहचान उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों से होने लगी. कहा गया कि जिस भी सुपरस्टार ने इस बंगले में कदम रखा, उसकी चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ गई. भारत भूषण से लेकर राजेंद्र कुमार और फिर राजेश खन्ना तक, इस बंगले का नाम कई बड़े सितारों से जुड़ा. यही वजह थी कि लोग इसे 'शापित बंगला' कहने लगे. बाद में जब राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार ने इस मशहूर बंगले को बेच दिया, तो इसकी कहानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई.

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कैसे बना बॉलीवुड का सबसे चर्चित बंगला

मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित 'आशीर्वाद' कभी सिर्फ एक बंगला नहीं था, बल्कि बॉलीवुड की शान माना जाता था. समंदर के सामने बना ये घर अपने शानदार लोकेशन और स्टार कनेक्शन की वजह से हमेशा चर्चा में रहा. लेकिन इसकी पहचान जितनी आलीशान थी, उससे जुड़ी कहानियां उतनी ही हैरान करने वाली थीं.

क्यों कहा जाने लगा शापित बंगला

इस बंगले में भारत भूषण, राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारे रह चुके थे. दिलचस्प बात ये रही कि जब ये कलाकार यहां आए, तब उनका करियर शानदार दौर में था. लेकिन कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में ऐसे उतार-चढ़ाव आए कि लोगों ने इसका रिश्ता इस बंगले से जोड़ना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे अफवाहें फैलने लगीं और लोगों ने इसे शापित बंगला कहना शुरू कर दिया. हालांकि इन बातों का कभी कोई सबूत सामने नहीं आया.

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राजेश खन्ना के बाद अक्षय कुमार ने लिया बड़ा फैसला

राजेश खन्ना के निधन के बाद ये बंगला फिर चर्चा में आ गया. उनके दामाद अक्षय कुमार ने इस प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला लिया. इस खबर ने लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी. कई लोगों ने इसे बंगले से जुड़ी पुरानी कहानियों से जोड़कर देखा, जबकि इसकी असली वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई.

करोड़ों रुपये में हुई डील

बाद में इस बंगले को मशहूर बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने खरीद लिया. बताया जाता है कि कार्टर रोड पर स्थित करीब 6500 स्क्वायर फीट की इस प्राइम प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने लगभग 85 करोड़ रुपये खर्च किए थे. उस समय ये सौदा बॉलीवुड और बिजनेस जगत दोनों में चर्चा का विषय बन गया था.

अब उस जगह पर क्या है

जब शशि किरण शेट्टी ने ये बंगला खरीदा, तो कई लोगों ने उन्हें इसके शापित होने की कहानियां सुनाईं. लेकिन उन्होंने इन बातों को अंधविश्वास माना. बंगला काफी पुराना और जर्जर हो चुका था, इसलिए साल 2016 में उसे पूरी तरह गिरा दिया गया. आज वहां राजेश खन्ना का मशहूर 'आशीर्वाद' नहीं दिखाई देता. उसकी जगह शेट्टी परिवार की एक शानदार और नई इमारत खड़ी है.

अक्षय कुमार की अगली फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने वाले हैं. 26 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म में उनके साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी और रवीना टंडन जैसे कई सितारे दिखाई देंगे.

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