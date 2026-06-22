वेलकम टू द जंगल पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, लगाए 18 कट, फिल्म देखने के लिए खर्च करने होंगे इतने घंटे

अक्षय कुमार की फिल्म फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों दस्तक देने वाली है. यह फिल्म लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है. 'वेलकम टू द जंगल' का जंगल की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. मेकर्स का दावा है कि यह पूरी तरह से फैमिली है, जिसे हर वर्ग के लोग देख सकते हैं. अब सीबीएफसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) ने भी'वेलकम टू द जंगल' को U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए कई बड़े बदलाव करने का आदेश भी दिया.

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लगाए 18 कट

फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की मंजूरी पाने से पहले मेकर्स को कुल 18 कट लगाने पड़े, जिससे फिल्म के डायलॉग और विजुअल सीन में काफी बदलाव करने पड़े. डायलॉग के मामले में, सेंसर बोर्ड ने संवेदनशील, राजनीतिक या भद्दी भाषा पर सख्ती बरती. "कश्मीर का पानी" का जिक्र करने वाली एक लाइन को पूरी तरह हटा दिया गया. सीबीएफसी ने मिलिट्री से जुड़ी शब्दावली पर भी ध्यान दिया. "गोरखा रेजिमेंट" की जगह "तुम आर्मी से हो?" किया गया और पूरी फिल्म में "जनरल" टाइटल को व्यवस्थित रूप से "ऑफिसर" या "सर" से बदल दिया गया.

बदले डायलॉग

इनके अलावा कई लाइनों और डायलॉग्स में बदलाव किए गए हैं. जैसे "काला पैदा हुआ है, कोयला है" को बदलकर "सादा पैदा हुआ है, नमून हुआ है" किया गया है. जबकि "याद करो कुर्बानी, मुंह में भर लो पानी" को "जो शहीद होने जा रहा था, उसके मुंह में भर लो पानी" में बदल दिया गया. इसके अलावा, "अंधा" शब्द को "ढीला" से बदला गया है. लाइन "इज्जत ले लो" को "ये आपके साथ जाने को..." में संशोधित किया गया था, और "अजारुद्दीन" नाम को "अलाउद्दीन" में बदल दिया गया था. "स्क्रूड" शब्द को भी दो उदाहरणों में बदल दिया गया था, और "ना दिया" नाम के 10-सेकंड के सीन को पूरी तरह से काट दिया गया था.

हटाए बिकिनी सीन

विजुअल में भी काफी बदलाव किए गए, खासकर एक गाने के दौरान फिल्म के ग्लैमर को कम करने पर ध्यान दिया गया. ऑफिशियल कट लिस्ट के मुताबिक, फिल्ममेकर्स को गानों में बिकिनी और उससे जुड़े खास कोरियोग्राफी को हटाना या बदलना पड़ा. रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि लीड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडीज वाले बिकिनी फाइनल प्रिंट से हटा दिए गए थे. इसके अलावा, हाथ के अश्लील इशारे वाले एक सीन को हटाकर उसकी जगह एक्टर विंदु दारा सिंह का क्लोज-अप शॉट लगाया गया. हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने सारे बदलावों के बावजूद, फिल्म काफी लंबी है. ऑफिशियल सेंसर सर्टिफिकेट के अनुसार, 'वेलकम टू द जंगल' का फाइनल रनटाइम 164.50 मिनट तय किया गया है, यानी थिएटर में इसकी अवधि 2 घंटे, 44 मिनट और 50 सेकंड होगी.

फिल्म की स्टारकास्ट

बात करें फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की स्टारकास्ट की तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस,सुनील शेट्टी,रवीना टंडन, लारा दत्ता,अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल,मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर,कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी,जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव,हेमंत पांडे, बृजेन्द्र काला,आफताब शिवदासानी, बृजेन्द्र काला, फिरोज खान,जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला,स्वर्गीय पंकज धीर, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्या सिंह और भाग्य भानुशाली जैसे कलाकार नजर आएंगे.