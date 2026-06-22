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कपूर फैमिली की बेटी बनेगी दुल्हनिया, अंशुला कपूर का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू, देखें इनसाइड तस्वीरें

कपूर फैमिली में शादी का सेलिब्रेशन देखने को मिलने वाला है. वहीं महीप कपूर ने अंशुला कपूर के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर की हैं. 

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कपूर फैमिली की बेटी बनेगी दुल्हनिया, अंशुला कपूर का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू, देखें इनसाइड तस्वीरें
अंशुला कपूर की शादी की रस्में शुरू
नई दिल्ली:

फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर की शादी का जश्न शुरू हो गया है. शादी से पहले की रस्मों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं. अंशुला की आंटी महीप कपूर ने शादी से पहले के जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो साझा की हैं. महीप कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी से पहले के जश्न के वीडियोज और तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया कि शादी शुरू 'जय माता दी, अंशुला एवं रोहन.' उनकी इन तस्वीरों से सेरेमनी की एक झलक दिखी, जो 'माता की चौकी' लग रही है. 

कपूर फैमिली में शादी का जश्न हुआ शुरू

इस जश्न में कपूर परिवार के कई सदस्य और करीबी दोस्त भी शामिल हुए. दुल्हन अंशुला कपूर के साथ, महीप की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में अर्जुन कपूर, शनाया कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, महीप कपूर, संजय कपूर और परिवार के अन्य सदस्य और दोस्त भी नजर आए. लेकिन तस्वीरों में अनिल कपूर, सोनम कपूर और रिया कपूर नजर नहीं आए. सोनम और रिया अंशुला की कजिन (चचेरी बहनें) हैं. 

होने वाली दुल्हन ने अपने करीबी दोस्तों और कजिन्स के साथ बैचलर पार्टी भी मनाई थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए थे. खबरों के मुताबिक, पिछले साल अक्टूबर के आसपास अंशुला ने 'गोद धना' स्टाइल में शादी से पहले परिवार के साथ एक छोटा सा फंक्शन किया था. 2025 में रोहन ने एक ट्रिप के दौरान अंशुला को प्रपोज किया था, जिसके बाद कपल ने अपनी सगाई की बात सबके सामने जाहिर की थी. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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