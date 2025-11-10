इस राज्य में सस्ती होगी 120 बहादुर की टिकट, फरहान अख्तर की फिल्म को लेकर उठी ये मांग

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फिल्म 120 बहादुर इस साल की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. टीजर और गानों ने दर्शकों में जिज्ञासा बढ़ाई थी, और अब नया ट्रेलर इस उत्साह को एक नए स्तर पर ले गया है. फिल्म का ट्रेलर भारत के सबसे बड़े युद्ध के एक अनकहे, जोश से भरे और प्रेरणादायक अध्याय को दिखाता है, जहां 120 वीर भारतीय सैनिकों ने 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाला था. यह ट्रेलर दर्शकों के दिलों को छू गया है और हर तरफ से इसकी जमकर तारीफ हो रही है. अब एक और बड़ी बात सामने आई है, लोगों की मांग बढ़ रही है कि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए.

जैसे ही 120 बहादुर हमारे सैनिकों के देश की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान की कहानी सुनाती है, खबर है कि फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग जोर पकड़ रही है. सबसे पहली अपील राजस्थान विधानसभा के शियो क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने की है. बताया जा रहा है कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर 120 बहादुर को टैक्स फ्री घोषित करने की अपील की है.

रवींद्र सिंह भाटी ने यह लेटर शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पर कैप्शन लिखा है, "माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर आगामी 21 नवम्बर को सम्पूर्ण देशभर के थिएटर में प्रदर्शित होने जा रही “120 बहादुर” फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का अनुरोध किया.

यह फिल्म परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जी व मां भारती के 120 वीर सपूतों के शौर्य, त्याग और वीरता की गाथा को समर्पित है. देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसी प्रेरणादायक फिल्मों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि नई पीढ़ी हमारे सैनिकों के बलिदान और समर्पण से परिचित हो सके.

राज्य सरकार से अपेक्षा है कि इस सार्थक पहल पर संवेदनशील निर्णय लेकर समाज में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल करने का कार्य करेगी."

120 बहादुर 13 कुमाऊं रेजीमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की अद्भुत बहादुरी को दिखाती है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई में अटूट हिम्मत के साथ जंग लड़ी. फरहान अख्तर इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी का किरदार निभा रहे हैं, वो निडर नेता जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर भारी मुश्किलों के बीच भारत के सैन्य इतिहास का सबसे वीर अध्याय लिखा था. ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदार पंक्ति गूंजती है: "हम पीछे नहीं हटेंगे." यह पंक्ति अडिग संकल्प और अटूट देशभक्ति को दर्शाती है.

120 बहादुर का निर्देशन रजनीश 'रेजी' घई ने किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.