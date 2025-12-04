समांथा से शादी के बाद राज निदिमोरू की एक्स वाइफ श्यामाली डे की पहली पोस्ट: 'मैं पूरी रात सो नहीं पाई'

जब से फिल्ममेकर राज निदिमोरू ने एक्टर समांथा रूथ प्रभु से शादी की है, उनकी एक्स-वाइफ श्यामाली डे को सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिल रहा है. राइटर श्यामली ने राज की शादी के चार दिन बाद गुरुवार (4 दिसंबर) को अपनी चुप्पी तोड़ी और उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया. श्यामाली ने गुरुवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा नोट पोस्ट किया इसमें उन्होंने 1 दिसंबर को अपने एक्स-हस्बैंड राज की समांथा से शादी के बाद से मिले सपोर्ट को माना. उन्होंने अपने नोट की शुरुआत 'शुभकामनाओं, प्यार भरे शब्दों और सभी ब्लेसिंग्स' के लिए हर किसी को धन्यवाद देकर की.

उन्होंने लिखा, "मैंने एक रात सो नहीं पाई, पूरी रात करवटें बदलते हुए और बहस करते हुए बिताई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए जो भी अच्छा हो रहा है, उसे न मानना ​​एहसान फरामोश और गलत होगा." श्यामाली ने लिखा कि वह मेडिटेशन कर रही हैं और इसका एक हिस्सा सभी लोगों को ‘शांति, प्यार, माफी, उम्मीद, रोशनी, खुशी, प्यार, अच्छाई और अच्छा करने की इच्छा' का आशीर्वाद देना है.

उनका मानना ​​है कि अब उन्हें जो सपोर्ट मिला है, वह उसी का नतीजा है, उन्होंने लिखा, “जैसा कि एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया, अब मुझे जो मिल रहा है, वह बस वह एनर्जी लौट रही है.” यह बताते हुए कि उनका कोई PR या सोशल मीडिया संभालने वाला कोई साथी नहीं है, उन्होंने बताया कि वह अब शादी से कहीं ज्यादा कुछ झेल रही हैं.

4 नवंबर को, उनके गुरु को स्टेज 4 कैंसर का पता चला और अभी उनका ध्यान वहीं है. उन्होंने आगे कहा, “तो, एक विनम्र अनुरोध है, कृपया इस जगह को साफ रखें,” नोट के आखिर में उन्होंने एक बार फिर सभी को धन्यवाद दिया और उनके लिए अच्छी सेहत, खुशी, खुशहाली की प्रार्थना की.