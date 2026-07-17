63 दिन जेल में बिताए, 5 साल से इंसाफ का इंतजार, राज कुंद्रा का छलका दर्द, कहा- दोषी हूं तो सबसे सख्त सजा दो

बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा ने एक बार फिर अपने ऊपर चल रहे पोर्नोग्राफी केस के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि अगर वे दोषी पाए जाते हैं, तो वे सबसे सख्त सजा भुगतने के लिए तैयार हैं. साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि अगर उन पर लगे आरोप साबित नहीं होते हैं, तो उनका नाम साफ किया जाए. 2021 के मामले में राज कुंद्रा पर केस अब भी चल रहा है. इस मामले में वह 63 दिन की जेल काट चुके हैं. हालांकि राज ने हमेशा अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है.

लंबे समय से चल रहे इस केस के बारे में बात करते हुए राज कुंद्रा ने कहा कि वे पिछले पांच सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं. अपनी बेगुनाही पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा जांच अधिकारियों और अदालतों से यही कहा है कि या तो कोई गड़बड़ी साबित होने पर उन्हें सजा दी जाए, या फिर कोई अपराध साबित न होने पर उन्हें क्लीन चिट दी जाए.

क्या है मामला?

यह मामला 2021 का है, जब शिल्पा शेट्टी के पति, बिजनेसमैन कुंद्रा को मोबाइल ऐप्स के जरिए कथित पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे फैलाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. जमानत मिलने से पहले उन्होंने मुंबई की आर्थर रोड जेल में 63 दिन बिताए थे. कानूनी कार्यवाही अभी भी चल रही है और कोई अंतिम फैसला नहीं आया है.

बंद करने पड़े बिजनेस

अपनी गिरफ्तारी के असर को याद करते हुए कुंद्रा ने कहा कि इस विवाद की वजह से उन्हें और उनकी पत्नी, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को कई बिजनेस बंद करने पड़े. उनके अनुसार, उनके निवेश स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और रिटेल जैसे क्षेत्रों में थे, और इन बिजनेस के बंद होने से उन कंपनियों पर निर्भर हजारों कर्मचारियों पर असर पड़ा.

‘मुश्किल समय में हुई लोगों की पहचान'

उन्होंने जेल में बिताए समय को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बताया और कहा कि इस अनुभव ने उन पर गहरे भावनात्मक निशान छोड़े हैं. इस सदमे के बावजूद, कुंद्रा ने कहा कि उन हफ्तों ने उनका नजरिया बदल दिया और उन्हें यह समझने में मदद मिली कि मुश्किल समय में कौन सच में उनके साथ खड़ा था. बता दें कि राज कुंद्रा को आखिरी बार रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' में देखा गया था और बाद में उन्होंने 'मेहर' फिल्म से पंजाबी सिनेमा में डेब्यू किया. हालांकि उन्होंने बार-बार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है.

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