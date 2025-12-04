विज्ञापन

राज कपूर की 'मेरा नाम जोकर' में दिखीं थी रूसी एक्ट्रेस सेनिया, 55 साल बाद बदला लुक, पहचानना होगा मुश्किल

Mera Naam Joker Actress Now:मेरा नाम जोकर में मरीना का किरदार निभाने वाली रूसी एक्ट्रेस सेनिया अब 75 साल की हो गई हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी पहले जैसे ही है.

नई दिल्ली:

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर हैं. वह 4 दिसंबर यानी आज शाम 7 बजे के करीब भारत पहुंचेंगे, जिसके चलते वह गूगल पर ट्रैंड कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल राजनीति से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया से जुड़े लोग भी चर्चा में रहे हैं. उन्हीं में से एक हैं 1970 में आई राज कपूर की मेरा नाम जोकर, जिसमें रूसी एक्ट्रेस सेनिया रियाबिनकिना अहम किरदार में नजर आई थीं. उन्होंने सर्कस में काम करने वाली लड़की मरीना का अहम रोल निभाया था और अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीत लिया था. लेकिन अब 55 साल बाद एक्ट्रेस का लुक बदल चुका हैं.

सेनिया ने निभाया था मरीना का किरदार 

जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम जोकर में मरीना का किरदार रूस से भारत आई लड़की का किरदार है, जो सर्कस करने आती है. वहीं राजू यानी राज कपूर को उनसे प्यार हो जाता है. मरीना को भी राजू से प्यार होता है. लेकिन दोनों की स्टोरी तब खत्म हो जाती है जब सर्कस खत्म होने के बाद मरीना अपने देश वापस चली जाती हैं. इससे राजू का दिल टूट जाता है.

मेरा नाम जोकर को 55 साल बीत चुके हैं. वहीं सेनिया भी 75 साल की हो गई हैं. हालांकि उनकी लेटेस्ट फोटो को देखकर फैंस आज भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं. वह खुद की फिटनेस का ख्याल रखने के लिए बैले डांस भी करती हैं. जबकि सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

