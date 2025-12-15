इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को राज कपूर ने दिया था ऋषि कपूर से शादी का ऑफर! बनाना चाहते थे फिल्म प्रेम रोग की हीरोइन

फिल्म प्रेम रोग राज कपूर की उन फिल्मों में शामिल रही, जिसने प्यार के साथ समाज की सोच पर भी सवाल उठाए. ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की केमिस्ट्री ने कहानी को इतना असरदार बना दिया कि ये फिल्म आज भी याद की जाती है. पर बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म प्रेम रोग में पद्मिनी कोल्हापुरी को कास्ट करने से पहले राज कपूर की पहली पसंद कोई और थीं. दरअसल तराज कपूर इस फिल्म के लिए भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस संगीता यानी परवीन रिजवी को लेना चाहते थे. खुद संगीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राज कपूर ने उन्हें प्रेम रोग की हीरोइन के तौर पर कास्ट करने की इच्छा जताई थी और इसके साथ उन्होंने एक ऐसा ऑफर भी दिया था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. प्रेम रोग के साथ आया शादी का प्रस्ताव

परवीन रिजवी के मुताबिक, राज कपूर उन्हें फिल्म प्रेम रोग में हीरोइन कास्ट करना चाहते थे. लेकिन ये ऑफर यहीं खत्म नहीं हुआ. उन्होंने कहा था कि अगर वो उनके बेटे ऋषि कपूर से शादी कर लें, भले ही वो सिर्फ दिखावे की ही क्यों न हो, तो वो भारत में रहकर आसानी से काम कर सकती हैं. ये बात सुनकर वो हैरान रह गईं, क्योंकि ये फैसला सिर्फ करियर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ था.

क्यों परवीन रिजवी ने साफ इनकार कर दिया

एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को बिना किसी झिझक के ठुकरा दिया. उन्होंने साफ कहा कि जब अपने मुल्क में नाम, पहचान और सम्मान सब कुछ मिल चुका हो, तो कोई अपना देश छोड़ने का फैसला क्यों करेगा. आपको बता दें कि परवीन रिजवी पाकिस्तान की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस हैं, जिन्हें फिल्मी दुनिया में संगीता के नाम से जाना जाता है. उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तानी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई.

बाद में इस रोल से बनी नई स्टार

बाद में जब यह रोल पद्मिनी कोल्हापुरी को मिला, तो फिल्म की किस्मत ही बदल गई. फिल्म प्रेम रोग में पद्मिनी की परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा और यह किरदार उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया. इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और प्रेम रोग उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाने लगी.