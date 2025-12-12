विज्ञापन

'ह्यूमन कोकेन' का ट्रेलर रिलीज, अलग अंदाज में दिखे इशिता राज, सिद्धांत कपूर, जाकिर हुसैन

'ह्यूमन कोकेन' का ट्रेलर विभिन्न डिजिटल और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर रिलीज कर दिया गया है, और शुरुआती प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. 2 मिनट और 8 सेकेंड का ये ट्रेलर आपको आखिर तक बांधे रखता है.

नई दिल्ली:

चौंकाने वाले दृश्यों और तीव्र पलों से भरा यह फ़िल्म ड्रग रैकेट, अपराध और जीवित रहने की छिपी दुनिया की एक कच्ची और अस्थिर झलक देने का वादा करती है. ट्रेलर में पुष्कर जोग पूरी तरह बदले हुए अंदाज में दिखाई देते हैं, एक ऐसे बंदी के रूप में जो एक खतरनाक और अटल जाल में फँसा हुआ है. 

रोमांटिक और हल्के-फुल्के किरदारों के लिए जानी जाने वाली इशिता राज पहली बार एक डार्क, ग्रिटी और ग्रंज अवतार में नजर आती हैं, जिससे अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा सामने आती है. पुष्कर के साथ बंधक बनी इशिता अपने अभिनय में एक जमीनी और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जो हर फ्रेम में तनाव बढ़ाती है. सिद्धांत कपूर अपने अनोखे लुक के साथ एक खास प्रभाव छोड़ते हैं, काले मिनी ड्रेस में नजर आते हुए जो उनके रहस्यमयी और तेज-तर्रार किरदार को और भी धार देता है. वरिष्ठ अभिनेता जाकिर हुसैन एक डरावने और शक्तिशाली किरदार में दिखाई देते हैं, अपनी भयावह उपस्थिति से गहरी छाप छोड़ते हुए.

'ह्यूमन कोकेन' एक नई, बेहद महंगी कोकीन की वैरिएंट के उभरने की कहानी में उतरती है, जिसे एक अत्यंत क्रूर और विचलित करने वाली प्रक्रिया से तैयार किया जाता है. जैसे-जैसे यह डरावनी हकीकत सामने आती है, पुष्कर जोग और इशिता राज खुद को इसके अंधेरे और खतरनाक चक्र में फँसा हुआ पाते हैं. तीव्र पलों, अस्थिर कर देने वाले दृश्यों और कठोर सच्चाइयों से भरी यह फ़िल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक दमदार कहानी पेश करती है, जो अंडरवर्ल्ड के उस हिस्से पर से परदा उठाती है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है.

फ़िल्म के बारे में बात करते हुए, पुष्कर जोग ने कहा, “'ह्यूमन कोकेन' ने मुझे एक अभिनेता और एक इंसान के रूप में चुनौती दी. यह किरदार अपनी परिस्थितियों में फँसा हुआ है, जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं. वह बेबसी, वह डर, वह ग़ुस्सा कैमरा बंद होने के बाद भी मेरे साथ बना रहा. यह मेरे करियर की सबसे तीव्र परियोजनाओं में से एक है.”

लेखक और निर्देशक सरिम मोमिन ने कहा, “'ह्यूमन कोकेन' हमारे आसपास मौजूद एक डरावनी हकीकत का प्रतिबिंब है. यह सहज या आसान देखने के लिए नहीं बनाई गई है. इसका उद्देश्य है परेशान करना, सोचने पर मजबूर करना और बातचीत शुरू करना. इस फ़िल्म का हर किरदार समाज के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम अक्सर छुपा देते हैं.”

इशिता राज, सिद्धांत कपूर, जाकिर हुसैन और ब्रिटिश अभिनेताओं की एक दमदार टीम से सजी यह फ़िल्म एक गहरा अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य लिए हुए है. सरिम मोमिन द्वारा निर्देशित और लिखित ह्यूमन कोकीन को स्कारलेट स्लेट स्टूडियोज, वाइनलाइट लिमिटेड और टेक्स्टस्टेप सर्विसेज प्रा. लि. के बैनर तले गूजबम्प्स एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया गया है. निर्माता हैं ची तेंग जू और हरित देसाई. फ़िल्म के छायांकन के लिए सोपान पुरंदरे, और संपादन के लिए संदीप फ्रांसिस जिम्मेदार हैं. इसकी रोमांचक बैकग्राउंड स्कोर क्षितिज तारे ने कम्पोज की है, जबकि कोरियोग्राफी पवन शेट्टी और खालिद शेख ने की है, जो कहानी में और भी तीव्रता जोड़ती है.

यूनाइटेड किंगडम में बड़े पैमाने पर शूट की गई ह्यूमन कोकीन सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बल्कि उस दुनिया का बेधड़क आईना है, जिसका सामना करने से हम डरते हैं. फ़िल्म 16 जनवरी 2026 को थिएटरों में रिलीज होगी.

