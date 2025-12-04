राहुल रॉय के हमशक्ल को देख लोग हुए हैरान, वेल्डिंग करते वीडियो देख बोले- ये तो आशिकी का हीरो दिखता है...

सोशल मीडिया ने लोगों के मनोरंजन में बड़ा इजाफा किया है. लोगों के लिए बॉलीवुड से ज्यादा एंटरटेनिंग अब रीलवुड हो चुका है. घंटों-घंटों स्क्रॉल करो और तरह-तरह का मनोरंजन एंटरटेनमेंट के चौथे पर्दे पर देखने को मिलता है. इसमें सबसे ज्यादा एक्टर्स के डुप्लीकेट लोगों को खूब गुदगुदा रहे हैं. अजय देवगन के हमशक्ल की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है. स्क्रॉल करने पर हर दूसरी फीड में अजय देवगन के डुप्लीकेट की बरसात होने लगती है और अब तो 90 के दशक के डैशिंग एक्टर और लोगों में 'आशिकी' जगाने वाले स्टार राहुल रॉय के डुप्लीकेट भी सोशल मीडिया पर छा गए हैं. इस वीडियो में आप आशिकी स्टार राहुल राय के डु्प्लीकेट को देख खुश हो जाएंगे.



राहुल रॉय का हमशक्ल वायरल (Rahul Roy Duplicate Video )

इस वायरल वीडियो में राहुल रॉय का हमशक्ल वेल्डिंग से एक गाड़ी रिपेयर कर रहा है और फिल्म आशिकी के लव सॉन्ग 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना' पर लिप सिंक कर रहा है. देखने में यह शख्स हूबहू राहुल रॉय की तरह है और दोनों को आमने-सामने खड़ा कर तो दोनों में 19-20 का भी फर्क करना मुश्किल हो जाएगा. राहुल के इस हमशक्ल को देखने के बाद लोगों को आशिकी स्टार की याद आ गई है और उनकी याद में इस हमशक्ल की वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. इस वीडियो पर फिलहाल 10 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.



लोगों ने लुटाया खूब प्यार (Rahul Roy Duplicate Video Viral)

राहुल राय के हमशक्ल के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'आप तो बिल्कुल राय की तरह हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'आपने आशिकी फिल्म की याद दिला दी'. तीसरा यूजर लिखता है,' सेम टू सेम राहुल रॉय, भगवान का आशीर्वाद बना रहे'. चौथे यूजर ने लिखा है, 'अभी भी अजय देवगन 50000 हजार वोटों से आगे है'. राहुल रॉय के हमशक्ल के वायरल वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट और फायर इमोजी से भर चुका है. इसका मतलब यह है कि लोग आज भी राहुल को प्यार करते हैं.