बिहार की एक शादी में परफॉर्म करते दिखे राहुल रॉय, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- बॉलीवुड शर्म करो

1990 की फिल्म आशिकी से मशहूर हुए राहुल रॉय हाल ही में फिल्म का पॉपुलर ट्रैक 'सांसों की जरूरत है जैसे' गाकर वायरल हो गए. 59 साल के राहुल रॉय बिहार में मशहूर मैथ टीचर आरके श्रीवास्तव की भतीजी की शादी में शामिल हुए. वह सूट पहने हुए अपने उसी पॉपुलर लुक में नजर आए. एक हाथ में गिटार लिए अपने हिट गाने पर लिप-सिंक कर रहे थे जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और तेजी से पॉपुलर हो गया. इसके तुरंत बाद उन्हें फैंस को ग्रीट करते और उनसे बातचीत करते भी देखा गया.

फैंस ने कैसे रिएक्ट किया

वायरल वीडियो पर इंटरनेट पर कुछ अलग ही रिएक्शन आया. ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें "उनके लिए बुरा लग रहा है." एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, "यार, यह बहुत दुख की बात है. पैसे के लिए क्या-क्या करना पड़ता है." किसी ने कहा, "भगवान किसी को इतने बुरे दिन न दिखाएं." एक और कमेंट में लिखा था, "इस तरह देखकर अच्छा नहीं लगा बॉलीवुड वालों को शर्म आनी चाहिए."

Is Rahul Roy really doing this kind of wedding performance for money? Has he fallen on such hard times? He was a superstar back in the '90spic.twitter.com/n7mf0DqGx6 — Prayag (@theprayagtiwari) November 29, 2025

ब्रेन स्ट्रोक की वजह से खराब हुई थी आर्थिक हालत

राहुल रॉय, जो अपनी पहली फिल्म आशिकी (1990) से रातों-रात मशहूर हो गए थे, उन्हें 2020 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. दो साल पहले हुई इस घटना के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सलमान खान ने उनके पेंडिंग मेडिकल बिल भरे थे.

राहुल रॉय को 2020 में कारगिल में LAC - लाइव द बैटल की शूटिंग के दौरान स्ट्रोक हुआ था. उन्हें तुरंत वॉकहार्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके ब्रेन और हार्ट की एंजियोग्राफी हुई. बाद में उन्हें मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया.

राहुल रॉय ने सुपरस्टार का शुक्रिया अदा किया और उनकी खूब तारीफ की. बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान, रॉय ने कहा, "सब कहते हैं सलमान ये है, वो है... मेरे लिए वो बहुत अच्छे हैं."

राहुल रॉय इंटरव्यू में अपनी सोल सिस्टर, हरी मां प्रियंका के साथ थे. दोनों सलमान खान के इस अच्छे व्यवहार से बहुत खुश हुए, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सलमान ने इस घटना को पब्लिसाइज नहीं किया.