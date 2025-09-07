विज्ञापन

मिथुन से लेकर अनुपम खेर तक वो स्टार्स जिन्होंने तलाकशुदा महिलाओं से की शादी, चौथा नाम सुन रह जाएंगे हैरान

आज हम बात कर रहे हैं उन मशहूर अभिनेताओं की, जिन्होंने समाज की परंपराओं को किनारे रखकर तलाकशुदा महिलाओं से शादी की और ये साबित किया कि प्यार उम्र या किसी टैग का मोहताज नहीं होता.

इन स्टार्स ने तलाकशुदा महिलाओं से की शादी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में रिश्तों की कहानियां हमेशा चर्चा में रहती हैं. यहां सितारों की जिंदगी कभी फिल्मी पर्दे से भी ज्यादा दिलचस्प लगती है. खासतौर पर शादियों और रिश्तों को लेकर लोगों की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है. क्योंकि उनके रिश्तों में कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी तलाक तक की खबरें सामने आ जाती हैं. उसके बाद दोबारा शादी होते भी देर नहीं लगती. आज हम बात कर रहे हैं उन मशहूर अभिनेताओं की, जिन्होंने समाज की परंपराओं को किनारे रखकर तलाकशुदा महिलाओं से शादी की और ये साबित किया कि प्यार उम्र या किसी टैग का मोहताज नहीं होता.

मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली
डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती ने 1979 में अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की. योगिता इससे पहले गायक किशोर कुमार की पत्नी थीं, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला. मिथुन और योगिता आज भी साथ हैं और इनके बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं.

विनोद खन्ना और कविता खन्ना
विनोद खन्ना ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी गीतांजलि से उनका तलाक हो गया था. इसके बाद उन्होंने कविता से शादी की, जो पहले से तलाकशुदा थीं. कविता और विनोद खन्ना का रिश्ता आखिर तक मजबूत बना रहा.

संजय दत्त और मान्यता दत्त
संजय दत्त की जिंदगी हमेशा विवादों में रही. उनकी तीसरी शादी मान्यता से हुई, जो पहले से शादीशुदा थीं और तलाक ले चुकी थीं. मान्यता शादी के बाद संजय दत्त की जिंदगी में काफी स्टेबिलिटी लेकर आईं और दोनों आज एक सुखी जीवन जी रहे हैं.

राहुल रॉय और राजलक्ष्मी खानविलकर
आशिकी फेम राहुल रॉय ने मॉडल राजलक्ष्मी से शादी की थी. राजलक्ष्मी इससे पहले टीवी अभिनेता समीर सोनी की पत्नी रह चुकी थीं. हालांकि राहुल और राजलक्ष्मी का रिश्ता भी बाद में टूट गया.

समीर सोनी और नीलम कोठारी
समीर सोनी ने भी तलाकशुदा महिला नीलम कोठारी से शादी की. नीलम पहले उद्योगपति रिषी सेठिया की पत्नी थीं. आज समीर और नीलम इंडस्ट्री के पावर कपल्स में गिने जाते हैं.

अनुपम खेर और किरण खेर
अनुपम खेर ने किरण खेर से शादी की, जो पहले एक थिएटर आर्टिस्ट से विवाह कर चुकी थीं. अनुपम और किरण का रिश्ता आज भी बेहद मजबूत है और दोनों एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करते हैं.

गुलजार और राखी
प्रसिद्ध गीतकार और निर्देशक गुलजार ने अभिनेत्री राखी से शादी की, जो पहले से तलाकशुदा थीं. राखी ने गुलजार से पहले अजय विश्वास से शादी की थी. हालांकि गुलजार और राखी का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए.

