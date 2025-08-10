रॉहुल रॉय की पत्नी की तस्वीरें, 14 साल चला रिश्ता, अपने जमाने की हिट मॉडल थीं राजलक्ष्मी

राहुल रॉय, जिन्हें 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म “आशिकी” से पॉपुलैरिटी मिली, ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई उतार-चढ़ाव देखे. उनकी शादी राजलक्ष्मी खानविलकर से साल 2000 में हुई. राजलक्ष्मी एक मॉडल थीं. दोनों की मुलाकात 1998 में एक पार्टी में हुई थी, जहां पहली नजर में ही उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया. दो साल तक डेटिंग के बाद राहुल और राजलक्ष्मी ने शादी कर ली. उनका रिश्ता शुरू में बेहद खूबसूरत था. राहुल जो अपनी सादगी और रोमांटिक इमेज के लिए जाने जाते थे, और राजलक्ष्मी, जो एक आत्मविश्वास से भरी महिला थीं, एक-दूसरे के पूरक लगते थे.

राहुल और उनकी पत्नी

हालांकि, समय के साथ उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं. राजलक्ष्मी ने अपने करियर और बिजनेस के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने का फैसला किया, जिसके कारण दोनों का ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस बन गया. राहुल ने कई इंटरव्यू में बताया कि वह और राजलक्ष्मी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दूरी और बिदी लाइफ ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया. 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. राहुल ने हमेशा राजलक्ष्मी की तारीफ की और कहा कि वह उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहेंगी.

राहुल और राजलक्ष्मी की लव स्टोरी फिल्मी रही

तलाक के बाद भी राहुल ने राजलक्ष्मी के साथ सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखा. उनके फैंस को यह जानकर दुख हुआ कि यह कपल अलग हो गया, लेकिन राहुल की पॉजिटिव सोच ने सभी का दिल जीता. आज राहुल सिंगल हैं और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं. कुछ अफवाहें उनकी दूसरी शादी के बारे में उड़ीं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला. राहुल और राजलक्ष्मी की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी है, जो समय और परिस्थितियों की मार झेल न सकी.

राजलक्ष्मी जानी-मानी मॉडल थीं.