एक्ट्रेस ने धुरंधर पर साधा निशाना? फिल्मों पर बढ़ती हिंसा पर जताया दुख! बोलीं- ऐसी दुनिया में बच्चे को...
राधिका आप्टे ने धुरंधर पर साधा निधाना?
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने भारतीय फिल्मों और शोज में बढते ग्राफिक वॉयलेंस पर अपनी आवाज उठाई है. द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन दिनों फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक पर चल रहीं एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हिंसा को "बेहद परेशान करने वाला" बताया और समाज पर इसके असर को लेकर चिंता व्यक्त की. राधिका आप्टे ने कहा, "मैं बहुत परेशान महसूस कर रही हूं और मुझे यह खुलकर कहना होगा... मैं इस समय हो रही हिंसा से बहुत परेशान हूं, जिसे एंटरटेनमेंट के तौर पर बेचा जा रहा है. मैं अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में बड़ा नहीं करना चाहती जहां यह एंटरटेनमेंट हो. मैं इससे निपट नहीं सकती."

एक्ट्रेस ने आगे कहा, अगर मैं किसी को एक आदमी के बारे में बताना चाहती हूं, जो लोगों को मारता है . मुझे लोगों को मारते हुए उसे देखने की जरुरत नहीं है. यह स्टोरीटेलिंग नहीं है. यह वो नहीं है जो मैंने देखा है. समाज पर इसका असर बड़ा है और मैं इससे बहुत अपसेट हूं कि क्या बेचा जा रहा है.  

वर्कफ्रंट की बात करें तो राधिका आप्टे की साली मोहब्बत जी 5 को 12 दिसंबर को रिलीज हो गई है, जिसे लेकर वह चर्चा में हैं. इसका निर्देशन एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने किया है. यह फिल्म साइकोलॉजिकल ड्रामा जॉनर है, जिसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) और शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग के बाद काफी चर्चा बटोरी है. 

पर्सनल लाइफ की बात करें तो राधिका आप्टे ने 2012 में बेनेडिक्ट टेलर से शादी की थी, जो एक ब्रिटिश वायोला वादक और वायलिन वादक हैं. कपल की पिछले साल बेटी हुई है, जिसकी तस्वीरें वह इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं.  
 

