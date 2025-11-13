गोरी लड़कियां कभी भारतीय मर्दों से दूर भागती थीं, लेकिन अब....माधवन ने बताया अब कैसे बदला माहौल

बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने हाल ही में याद किया कि कुछ साल पहले, जब भारतीय पुरुष विदेश यात्रा पर जाते थे, तो विदेशी लड़कियां अक्सर उनके आस-पास अलर्ट रहती थीं, यह मानकर कि वे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि अब यह सोच अब पूरी तरह बदल गई है. यूट्यूब पर बुकमायशो के अनस्क्रिप्टेड शो में माधवन ने बताया कि पर्दे पर मेल कैरेक्टर्स के बारे में लोगों की धारणा कैसे डेवलप हुई है. इस बेबाक बातचीत में उनके साथ 'दे दे प्यार दे 2' के उनके कोस्टार अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और मीजान जाफरी भी शामिल हुए.

विदेशी लड़कियों पर क्या बोले माधवन?

उन्होंने कहा, "सारी गोरी लड़कियां ऐसे देखती थीं जैसे उनको लाइन मारने आए हैं. अब तो ऐसा हो गया है कि जब कोई भारतीय किसी जगह पर जाता है, तो चार गोरी महिलाएं हमारी तरफ ऐसे चलती हैं जैसे हम कोई बिजनेसमैन हों और हेलो कहना चाहती हों. कहते हुए कि मैंने उस इंडियन को अभी तक फिल्मों में नहीं देखा.

नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते हुए, माधवन ने कहा कि कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ, अब वह अपनी सीख को एक फिल्म मेकर की ताजा और रीडिफाइन्ड स्टोरी टेलिंग अप्रोच के साथ मिलाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "इस समय जो चीज मेरे आड़े आ रही है, वह है इंडस्ट्री का फिल्मीपन, यानी उनकी सोच. वे सभी अपने गुरुओं को खुश करने के लिए कहानियां बना रहे हैं."

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

माधवन जल्द ही अंशुल शर्मा की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आएंगे, जो अकिव अली की 2019 में आई फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है. इस सीक्वल में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, गौतमी कपूर और मीजान जाफरी भी हैं. ऐसा लगता है कि यह सीक्वल वहीं से शुरू होगा जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. 'दे दे प्यार दे 2' को टी-सीरीज फिल्म्स और लव फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. यह 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.