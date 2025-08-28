पुष्पा, आरआरआर और दंगल भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड, फिल्म के बिके थे इतने करोड़ टिकट

पिछले कुछ सालों में 'दंगल', 'सीक्रेट सुपरस्टार' और 'अंधाधुन' जैसी बॉलीवुड फिल्मों ने चीन में शानदार कमाई की है. 'आरआरआर' और 'पुष्पा 2' ने भी जापान और अन्य एशियाई देशों में अच्छा प्रदर्शन किया. लेकिन इन सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की चमक एक छोटी-सी क्राइम थ्रिलर फिल्म 'कारवां' के सामने फीकी पड़ जाती है. यह फिल्म 54 साल पहले 1971 में रिलीज हुई थी और आज भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार है.'कारवां' में जीतेंद्र और आशा पारेख मुख्य भूमिका में थे.

ये भी पढ़ें: ये बच्चा बड़ा होकर बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्लॉप हीरो, नहीं दे पाया आज तक हिट फिल्म, फिर भी नेटवर्थ 4700 के पार

नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत में सुपरहिट रही और 3.6 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 1971 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. रिलीज के आठ साल बाद इसे चीन में रिलीज किया गया, जहां इसने कमाल कर दिखाया. चीन में 'कारवां' के 8.8 करोड़ टिकट बिके, जो उस समय किसी भी विदेशी फिल्म के लिए रिकॉर्ड था. फिल्म ने वहां 30 करोड़ फुटफॉल हासिल किया. इतना ही नहीं, इसने भारत में 'शोले' और सोवियत यूनियन में 'आवारा' के रिकॉर्ड को भी तोड़ा.

आज जब 'दंगल', 'आरआरआर' या 'पुष्पा 2' की वैश्विक सफलता की बात होती है, तो 'कारवां' का नाम अक्सर भुला दिया जाता है. 'दंगल' ने चीन में 238 मिलियन डॉलर कमाए और 4.31 करोड़ टिकट बेचे, जो 'कारवां' की टिकट बिक्री का सातवां हिस्सा है. 'आरआरआर' ने अमेरिका और जापान में लगभग 20 मिलियन डॉलर कमाए, लेकिन फुटफॉल सिर्फ 30 लाख रहा. 'पुष्पा 2' ने भारत में 6 करोड़ और विदेशों में 1 करोड़ टिकट बेचे, लेकिन यह 'कारवां' के रिकॉर्ड के सामने कहीं नहीं ठहरता. 'कारवां' आज भी अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ बेजोड़ है.