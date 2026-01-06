उम्र में 80 पार ये 3 एक्ट्रेस हैं पक्की दोस्त, हमेशा एक साथ करती हैं पार्टी, न्यू ईयर का यूं सेलिब्रेशन करती आईं नजर

बॉलीवुड के गोल्डन एरा की तीन चमकती हुई अदाकाराएं आशा पारेख, वहीदा रहमान और हेलेन ने नए साल 2026 की शुरुआत अपने खास अंदाज में की. आशा पारेख ने सोशल मीडिया पर अपनी दो सबसे करीबी दोस्तों के साथ प्यारी सी फोटो पोस्ट कर इस शुरुआत के खास पल साझा किए हैं. जिन्हें देखकर फैंस काफी इमोशनल हुए. और, सिल्वर स्क्रीन के उस सुनहरे दौर की याद में भी खो से गए. आपको बता दें कि ये तीनों एक्ट्रेस लंबे समय से एक-दूसरे की दोस्त रही हैं. नए साल में भी वो अपनी दोस्ती का रंग जमा रही हैं और सबके लिए फ्रेंडशिप गोल सेट कर रही हैं.

तीन टाइमलेस लेजेंड्स एक फ्रेम में

तस्वीर में आशा पारेख हरी साड़ी में बेहद ग्रेसफुल दिखीं. वहीदा रहमान चमकदार लाल-पीले रंग की साड़ी में नजर आईं, जबकि हेलेन पर्पल सूट में हमेशा की तरह एलीगेंट दिखीं. तस्वीर साझा करते हुए आशा पारेख ने लिखा कि फ्रेंडशिप गोल अनलॉक्ड. तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्यार की बौछार होने लगी. एक यूजर ने लिखा कि तीन टाइमलेस लेजेंड्स. एक फ्रेम में. ये एक गोल्डन एरा है. वहीं एक फैन ने कमेंट किया ये सिर्फ तस्वीर नहीं, बॉलीवुड के इतिहास का जश्न है. कई लोगों ने उन्हें लेजेन्डरी क्वींस, आइकन्स ऑफ सिनेमा कहकर भी सम्मान दिया.

ये पहली बार नहीं है जब इन तीनों की दोस्ती ने दिल जीता हो. 2024 में भी जब ये तिकड़ी श्रीनगर ट्रिप पर गई थी. तब उनकी वेकेशन तस्वीरें जमकर वायरल हुई थीं. उनकी हर मुलाकात फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होती.

गोल्डन एरा की असली दिवाज

आशा पारेख, वहीदा रहमान और हेलेन उस दौर की सुपरस्टार रहीं, जब उनके नाम ही बॉक्स ऑफिस की गारंटी हुआ करते थे. ‘प्यासा', ‘गाइड', ‘तीसरी मंजिल', ‘कटी पतंग' और ‘कारवां' जैसी फिल्मों में इनका जादू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. हेलेन के डांस नंबरों ने 60s और 70s का पूरा दौर उनके नाम किया हुआ है. समय बदला, पीढ़ियां बदलीं पर इनकी दोस्ती अब भी उतनी ही चमकदार है.