ये बच्चा बड़ा होकर बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्लॉप हीरो, नहीं दे पाया आज तक हिट फिल्म, फिर भी नेटवर्थ 4700 के पार

बॉलीवुड में हर साल कई नए चेहरे आते हैं. कुछ सितारे चमक उठते हैं, तो कुछ असफल होकर गुमनामी में खो जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो एक्टर के रूप में तो कामयाब नहीं हो पाते, मगर प्रोड्यूसर बनकर मोटी कमाई कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में हर साल कई नए चेहरे आते हैं. कुछ सितारे चमक उठते हैं, तो कुछ असफल होकर गुमनामी में खो जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो एक्टर के रूप में तो कामयाब नहीं हो पाते, मगर प्रोड्यूसर बनकर मोटी कमाई कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार की, जो एक्टर के तौर पर फ्लॉप रहा, लेकिन अब प्रोड्यूसर बनकर अपने पिता के साथ खूब पैसा कमा रहा है. यह कहानी है मशहूर प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के बेटे गिरीश कुमार तौरानी की. 

रमेश तौरानी ने सैफ अली खान, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, अजय देवगन और बॉबी देओल जैसे सितारों की फिल्में प्रोड्यूस की हैं. साल 2013 में उन्होंने अपने बेटे गिरीश को फिल्म 'रमैया वस्तावैया' से लॉन्च किया. लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. हालांकि, गिरीश इस फिल्म से दर्शकों की नजरों में आए. इसके बाद 2016 में उनकी दूसरी फिल्म 'लवशुदा' आई, जो भी असफल रही. इसके बाद गिरीश ने एक्टिंग को अलविदा कह दिया.

एक्टिंग छोड़ने के बाद गिरीश अपने पिता और चाचा की कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज से जुड़ गए. अब वे टिप्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं. बता दें, टिप्स इंडस्ट्रीज की नेटवर्थ 4700 करोड़ रुपये है. गिरीश की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2016 में अपनी बचपन की दोस्त कृष्णा मंगवानी से गुपचुप शादी रचाई थी. इस शादी का खुलासा उन्होंने एक साल बाद 2017 में किया. गिरीश भले ही एक्टर के रूप में हिट न हुए, लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पर वे अपने परिवार के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं.

