श्रद्धा कपूर बनेंगी मोदी परिवार की बहू, 2026 में कर ली है सात फेरे लेने की तैयारी!

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. खबर एक अच्छी खबर है और इसके चलते हिंदी सिनेमा के पॉपुलर विलेन शक्ति कपूर के घर शहनाई बजने वाली है. अरे शक्ति कपूर की बेटी साल 2026 में शादी करने वाली हैं. ये बात हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे बल्कि खुद नंदू सबका बंधू की बेटी श्रद्धा कपूर ने शादी को लेकर खुलकर बात की है. जैसा कि आप जानते हैं श्रद्धा कपूर अपने रिलेशन को लेकर चर्चा में रहती हैं. कोई इंस्टा पोस्ट भी आ जाए तो लोग बॉयफ्रेंड राहुल मोदी को तलाशने लगते हैं. इस बार कुछ ऐसा हुआ कि पोस्ट तो उनकी जूलरी ब्रैंड की थी लेकिन चर्चा शादी और पर्सनल लाइफ की शुरू हो गई. फैन के सवाल पर श्रद्धा कपूर के जवाब ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी.
श्रद्धा कपूर ने शादी के सवाल का जवाब दिया
मंगलवार (6 जनवरी) को श्रद्धा ने अपने जूलरी ब्रांड पल्मोनास के लिए एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट की थी. वीडियो में एक्ट्रेस जानकारी दे रही हैं कि आंकड़े बताते हैं कि वैलेंटाइन डे के आसपास ज्यादातर ब्रेक-अप होते हैं. फिर वह इसके पीछे की वजहों पर बात करती हैं, और शरारती अंदाज में कहती हैं कि लोग प्यार के मौसम में सिंगल रहने से बचने के लिए बस उनके गिफ्ट बॉक्स खरीद सकते हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही एक सोशल मीडिया यूजर ने उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में सवाल पूछा, और एक्ट्रेस ने बिना झिझके समझदारी से जवाब दिया.
सोशल मीडिया यूज़र ने पूछा, "शादी कब करोगी @shraddhakapoor जी". इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, "मैं करूंगी, मैं विवाह करूंगी." उनके जवाब ने तुरंत उनके फैन्स को शादी की चर्चा करने पर मजबूर कर दिया. कमेंट्स आए तो शादी के ऑफर भी आने लगे. एक फैन ने लिखा, "मेरे साथ कर लो शादी". एक कमेंट था, "@shraddhakapoor मगर मैम कब करोगी?"
राहुल मोदी और श्रद्धा कपूर
श्रद्धा और राहुल पहली बार 2024 की शुरुआत में मुंबई में एक डिनर डेट पर नजर आए थे. इसके बाद से इनके रिलेशन की खबरें उड़ने लगीं. हालांकि दोनों ने कभी ऑफीशियली अपने रिश्ते को कनफर्म नहीं किया लेकिन वे अक्सर एक साथ देखे जाते हैं और श्रद्धा कभी-कभी इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें पोस्ट करती हैं. एक बार ब्रेक-अप की अफवाहें थीं, श्रद्धा ने दिसंबर 2024 में इंस्टाग्राम पर राहुल के साथ वड़ा पाव डेट की एक तस्वीर पोस्ट करके उन्हें खारिज कर दिया.
श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्में
श्रद्धा को आखिरी बार राजकुमार राव के साथ हॉरर-कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में देखा गया था, जो एक ब्लॉकबस्टर बन गई. उन्होंने हाल ही में जूटोपिया-2 के हिंदी वर्जन में जूडी हॉप्स के किरदार को अपनी आवाज भी दी है. इसके बाद, श्रद्धा के पास कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग-अलग जॉनर के हैं. माना जा रहा है कि वह तुम्बाड के प्रीक्वल, पहाड़पंगिरा में काम करेंगी और सुपरनैचुरल ड्रामा नागिन से भी जुड़ी हुई हैं. वह स्त्री 3 और भेड़िया 2 में भी नजर आएंगी. श्रद्धा के मशहूर मराठी लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित बायोपिक ड्रामा ईथा में भी नजर आने की उम्मीद है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं