Pushpa 2 Opening Box Office: ओ तेरी तो, हिंदी में भी पुष्पा ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 1st डे कमाए इतने की बॉलीवुड को भी छोड़ा पीछे

Pushpa 2 Hindi Opening Box Office Day 1: पुष्पा 2 2024 की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसकी चर्चा काफी समय से थी. लगातार बढ़ रिलीज डेट के बाद आखिरकार 5 दिसंबर को वर्ल्डवाइड अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल की पुष्पा 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. जहां क्रिटिक्स से फिल्म को पॉजीटिव रिव्यू मिले तो वहीं फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल बताया. लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर भी पुष्पा की गूंज ओपनिंग डे के कलेक्शन के साथ सुनने को मिली है, जो कि केवल तेलुगू ही नहीं बल्कि हिंदी में भी रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रही है. इतना ही नहीं जवान को पछाड़ते हुए पुष्पा 2 अब तक की सबसे बड़ी ओपनर करने वाली फिल्म बन गई है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, पुष्पा 2 ने पहले दिन भारत में 165 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है. जबकि तेलुगू में फिल्म एक दिन पहले रिलीज की गई थी तो 10.1 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. इसके बाद भारत में पुष्पा 2 की कमाई 175.1 करोड़ हो गया है, जिसमें 95.1 करोड़ तेलुगू में, 67 करोड़ हिंदी में, 7 करोड़ तमिल में, कन्नड़ में 1 करोड़ और मलयालम में 5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है.

Tollywood BEATS Bollywood. #Pushpa2 Hindi version with ₹65.35 cr nett BEATS Jawan Hindi day 1 to become the biggest opener of all time. pic.twitter.com/MfNVyoWNFz