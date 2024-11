पुष्पा 2 का ट्रेलर आते ही अल्लू अर्जुन के खिलाफ हुआ परिवार ? किया ऐसा काम

अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर बज बना हुआ है. लंबे समय से इस फिल्म का हर कोई इंतजार कर रहा है. अब ये इंतजार बस खत्म ही होने जा रहा है. पुष्पा 2 अगले महीने 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है मगर लग रहा है कि इसके बाद से उनका परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो गया है. फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने इस बारे में खुलासा किया है.



The proof of Mega family's jealousy of @alluarjun is that none of the family member including @kchirutweets , @PawanKalyan , @AlwaysRamCharan @IamSaiDharamTej and @IAmVarunTej tweeted about the extraordinary trailer of #Pushpa2! But On December 5th, they will all cry in each… pic.twitter.com/Edv4udrQRi