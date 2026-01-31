विवेक ओबेरॉय के आरोपों से गुस्से में भरे बैठे थे सलमान खान, प्रोड्यूसर ने बताई उस रात की पूरी कहानी  

2003 वो साल है, जब बॉलीवुड की दुनिया में बड़ी हलचल मच गई थी. सलमान खान और विवेक ओबेरॉय एक दम से चर्चा में आ गए थे. उस वक्त विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान पर संगीन आरोप लगाए थे. यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें विवेक ने खुलासा किया था कि सलमान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गंदी-गंदी गालियां भी दी थी. एक्टर ने यह भी बताया था कि उन्हें 29 मार्च 2003 की रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक 41 फोन कॉल आए थे. विवेक के बयानों ने बॉलीवुड और भाईजान के फैंस में हलचल मचा दी थी. अब फिल्म प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सलमान खान का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में बताया है.

विवेक के आरोपों पर सलमान का रिएक्शन

प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सलमान खान के रिएक्शन का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि सलमान खान उस रात आगबबूला थे और उन्होंने ही एक्टर को शांत किया था. शैलेंद्र जो कि सलमान के पक्के दोस्त हैं, ने एक्टर को एक सलाह भी दी थी. शैलेंद्र सिंह को हम फिर मिलेंगे, पेज 3 और ट्रैफिक सिग्नल जैसी फिल्मों से जानते हैं. शैलेंद्र ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस पूरे प्रकरण पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. प्रोड्यूसर ने सलमान खान को 'पिंजरे में कैद टाइगर' बता उनकी खूब तारीफ भी की. प्रोड्यूसर ने बताया कि विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वह सलमान खान से मिलने उनके घर गए थे. उन्होंने बताया, 'सलमान बहुत गुस्से में थे. उन्होंने पहले अपनी बात रखी और साथ ही खुद पर कंट्रोल भी किया. मैंने इस पूरी घटना पर उनसे कहा कि कोई रिएक्शन मत दो'.

प्रोड्यूसर ने बताया फिर क्या किया?

इसके बाद प्रोड्यूसर ने बताया, 'मैंने सलमान से कहा कि हमें रिएक्ट नहीं एक्ट करना होगा. लेकिन जो भी करना है बाद में करना है. अभी के लिए शांत रहो और ड्रिंक लो, उसे जो कहना है, करना है, करने दो. जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है. हमें यह लड़ाई चुपचाप लड़नी है. सलमान ने कहा कि अब विवेक को फिल्मों में काम नहीं मिलना चाहिए. इस बात को मैं पक्का तो नहीं कहता, मगर ऐसा कहा जाता है'. बता दें, विवेक साल 2003 में सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय संग रिलेशनशिप में थे. सलमान इस वक्त टूट चुके थे. वहीं, विवेक भी धीरे-धीरे बॉलीवुड से दूर होते गए. बाद में विवेक ने एक स्टेज शो में सलमान से कान पकड़कर माफी भी मांगी थी.



