आलिया भट्ट ने बताया कि राहा की मां बनने के बाद करना चाहती थीं सोशल मीडिया डिलीट, बोलीं- 'मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती...'

आलिया भट्ट 2022 में अपनी बेटी राहा कपूर की मां बनीं. उन्होंने बताया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं, जब वह अपना सोशल मीडिया डिलीट करना चाहती हैं. एस्क्वायर इंडिया से बात करते हुए आलिया ने फेम और वह अपने सोशल मीडिया पर क्या शेयर करना चाहती हैं, इस बारे में खुलकर बात की. आलिया ने यह भी कहा कि अपना सोशल मीडिया डिलीट करने से वह उन लोगों से कट जाएंगी, जिन्होंने लंबे समय से उनका साथ दिया है. उन्होंने कहा, “कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं सुबह उठती हूं और सोचती हूं, ठीक है, मैं बस अपना सोशल मीडिया डिलीट करना चाहती हूं. मैं एक ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहती हूं जो सिर्फ एक्टिंग करे, मैं बार-बार इस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहती. मुझे पता है कि इससे उन बहुत से लोगों से मेरा संपर्क टूट जाएगा, जिन्होंने शुरुआत से मेरा साथ दिया है और मैं ऐसा नहीं करना चाहती.”

उन्होंने आगे कहा, “अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कहूं तो... अब मेरी पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल है कि मुझे थोड़ी मुश्किल होती है. मेरा फोटो एल्बम राहा की तस्वीरों से भरा है. मुझे सच में अपनी तस्वीरें लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है.” एक्ट्रेस ने मां बनने को "एक बहुत बड़ा बदलाव" बताया, जो किसी व्यक्ति के शरीर और सोच को बदल देता है.

आलिया के परिवार के बारे में

आलिया ने कई सालों तक एक्टर रणबीर कपूर को डेट किया. उन्होंने अप्रैल 2022 में शादी कर ली. उनकी पहली बच्ची राहा का जन्म उसी साल नवंबर में हुआ. रणबीर और आलिया ने क्रिसमस 2023 पर राहा के साथ पहली बार पब्लिक में आकर अपने फैंस को सरप्राइज दिया.

आलिया के आने वाले प्रोजेक्ट्स

आलिया अगली बार शिव रावेल द्वारा डायरेक्टेड एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर अल्फा में नजर आएंगी. इस फिल्म में वह शरवरी वाघ के साथ एक एलीट ऑल-विमेन कॉम्बैट यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर का रोल निभाएंगी. YRF स्पाई यूनिवर्स में बनी इस फिल्म में बॉबी देओल भी हैं.

यह फिल्म पहले क्रिसमस 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट बढ़ाकर 17 अप्रैल 2026 कर दिया गया. फिल्म को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया और उम्मीद है कि यह 2026 में बाद में आएगी, हालांकि सही तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है. आलिया फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की पीरियड रोमांटिक ड्रामा लव एंड वॉर में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ भी नजर आएंगी.

