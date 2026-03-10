सलमान खान के स्कूल में पढ़ते हैं 800 गरीब बच्चे, यहां फ्री में मिलती हैं किताबे, कपड़े, खाना

सार्वजनिक हस्तियों को अक्सर उनके पर्दे पर किए गए काम के लिए याद किया जाता है, लेकिन कई बार पर्दे के बाहर उनका प्रभाव उससे भी कहीं अधिक गहरा होता है. सुपरस्टार सलमान खान उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं, जिनके सामाजिक कार्य यह दिखाते हैं कि किस तरह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का प्रभाव समाज में सार्थक बदलाव ला सकता है. पिछले कई वर्षों में सलमान खान वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच बेहतर बनाने वाली कई पहलों से जुड़े रहे हैं. पनवेल और आसपास के क्षेत्रों में उनकी चैरिटी से जुड़े स्कूलों ने हजारों बच्चों को ऐसे अवसर दिए हैं, जो शायद उनके लिए पहले संभव नहीं थे.

अभिनेता पनवेल में एक स्कूल भी चलाते हैं, जहां हर साल लगभग 600 से 800 छात्र लाभान्वित होते हैं. आखिरकार, शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है और इसकी पहुंच बढ़ाने से पूरे समुदाय का भविष्य बदल सकता है. इन पहलों की एक अहम विशेषता सहयोग भी रही है. सलमान खान के परोपकारी कार्यों में Aseema Charitable Trust और Akshara Foundation जैसे संगठनों के साथ साझेदारी शामिल रही है. स्थापित गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने से इन कार्यक्रमों की पहुंच महाराष्ट्र के अधिक स्कूलों और छात्रों तक हो पाई है.

इन प्रयासों का प्रभाव केवल शैक्षिक ढांचा तैयार करने तक सीमित नहीं है. कई छात्रों को स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, कपड़े, स्कूल का भोजन और साइकिल जैसी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ये छोटी-छोटी चीजें भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं. उदाहरण के तौर पर, एक साइकिल कई बच्चों के लिए स्कूल तक नियमित रूप से पहुंचने और पढ़ाई जारी रखने का साधन बन जाती है.

ऐसी पहलों की खास बात उनका दूरगामी प्रभाव है. जब बच्चों को शिक्षा मिलती है तो उनके परिवारों को लाभ होता है, समुदाय मजबूत बनते हैं और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर अवसर मिलते हैं. इस नजरिए से शिक्षा के क्षेत्र में किया गया परोपकार सिर्फ दान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक प्रगति में निवेश है. महाराष्ट्र में शिक्षा को बढ़ावा देने में सलमान खान की भूमिका यह दर्शाती है कि सार्वजनिक हस्तियां अपने प्रभाव का उपयोग करके समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं.

