सफेद लहंगा, भारी ज्वेलरी...ग्लोबट्रॉटर इवेंट में इस अंदाज में पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, फैन्स बोले- रानी लुक

हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म ‘वाराणसी’ का ग्लोबट्रॉटर इवेंट आयोजित हुआ, जिसमें फिल्म के मुख्य कलाकारों ने शिरकत की. इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने अपने सफेद लहंगे और शानदार गहनों से सभी का ध्यान खींचा.

प्रियंका चोपड़ा का ग्लोबट्रॉटर इवेंट में सफेद लहंगे में ग्लैमरस लुक वायरल
हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) में एसएस राजामौली (SS Rajamouli Film) की अपकमिंग फिल्म ‘वाराणसी (Varanasi)' का ग्लोबट्रॉटर इवेंट (GlobeTrotter) आयोजित हुआ, जिसमें फिल्म के मुख्य कलाकारों ने शिरकत की. इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा  (Priyanka Chopra White Lehenga Look) ने अपने सफेद लहंगे और शानदार गहनों से सभी का ध्यान खींचा. जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, उन्होंने फैंस को हाथ हिलाकर नमस्ते किया और अपने को-स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) के साथ गर्मजोशी से अभिवादन किया.

प्रियंका ने मीडिया और फैंस से बातचीत में कहा कि उन्हें भारतीय सिनेमा में इस तरह की बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने पर बेहद खुशी है. उन्होंने अपने तेलुगु इंडस्ट्री में जुड़ने को खुद के लिए सौभाग्यपूर्ण अनुभव बताया और राजामौली और महेश बाबू की तारीफ की. प्रियंका ने कहा कि महेश बाबू और उनके परिवार ने उन्हें हैदराबाद में अपनापन महसूस कराया, जिससे उन्हें लगा कि अब यह उनका दूसरा घर बन गया है.

फैंस ने प्रियंका के लुक की खूब सराहना की. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और फैंस कमेंट कर रहे हैं, “प्रियंका बिल्कुल रानी जैसी लग रही हैं,” “उनकी खूबसूरती अविश्वसनीय है,” और “भारतीय फिल्मों में उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार था.” 

कुछ दिन पहले राजामौली ने फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर जारी किया था, जिसमें प्रियंका पीली साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल में एक्शन करते हुए नजर आईं. हाथ में बंदूक और निशाना साधते हुए उनका लुक फैंस के लिए काफी रोमांचक साबित हुआ. इस इवेंट और पोस्टर ने फिल्म के प्रति उत्साह और फैंस की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है. फिल्म ‘वाराणसी' में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं और यह फिल्म भारतीय सिनेमा में नए आयाम जोड़ने की तैयारी में है.
 

