विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा की भाभी की 6 तस्वीरें, तीसरी देख कहेंगे नंबर-1 है ननद-भौजाई की जोड़ी

नीलम असल में सुर्खियों में तब आईं जब वे प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की जिंदगी में आईं. दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई जिसमें प्रियंका इन्वेस्टर हैं.

Read Time: 2 mins
Share
प्रियंका चोपड़ा की भाभी की 6 तस्वीरें, तीसरी देख कहेंगे नंबर-1 है ननद-भौजाई की जोड़ी
प्रियंका चोपड़ा की प्यारी भाभी को जानते हैं आप?
Social Media
नई दिल्ली:

मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में जन्मी नीलम उपाध्याय का सफर एक साधारण लड़की से साउथ इंडियन सिनेमा की पहचान तक का रहा है. 5 अक्टूबर 1993 को मुंबई में पैदा हुईं नीलम ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की. एमटीवी के ‘स्टाइल चेक' शो में उनकी मौजूदगी ने फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचा और जल्द ही वे तेलुगु और तमिल फिल्मों की दुनिया में कदम रख चुकी थीं. नीलम के परिवार का फिल्म लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है.

2012 में तेलुगु फिल्म ‘मिस्टर 7' से डेब्यू करने वाली नीलम ने ‘एक्शन 3डी' जैसी 3डी फिल्म में अपनी छाप छोड़ी. इसके बाद तमिल सिनेमा में ‘उन्नोडु ओरु नाल' (2013) और ‘ओम शांति ओम' (2015) जैसी फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाए. ‘पांडागाला वचाडु' और 2021 की ‘तमाशा' में उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को इम्प्रेस किया. हालांकि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कम सफल रहीं, लेकिन नीलम की सादगी और एक्टिंग की गहराई ने उन्हें लॉयल फैन्स दे दिए. इंस्टाग्राम पर उनके 54.6 हजार फॉलोअर्स उनकी जिंदगी के झलकियां देखने को बेताब रहते हैं.

नीलम असल में सुर्खियों में तब आईं जब वे प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की जिंदगी में आईं. दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई जिसमें प्रियंका इन्वेस्टर हैं. 2019 में अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में पहली बार साथ नजर आए. 2020 में होली पार्टी में भी प्रियंका-निक जोनास के साथ दिखे. 2 अप्रैल 2024 को रोका समारोह हुआ, जहां प्रियंका, निक और बेटी मालती मैरी मौजूद रहीं. अगस्त 2024 में इंटीमेट सेरेमनी में उन्होंने शादी कर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं. 

वेडिंग फेस्टिविटीज में माता की चौकी और मेहंदी की रस्मों ने फैमिली बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग. साउथ सिनेमा से बॉलीवुड फैमिली तक का यह सफर नीलम की मेहनत और किस्मत का एक मिक्स है. हाल में प्रियंका चोपड़ा ने एक स्पेशल पोस्ट के साथ नीलम को जन्मदिन की बधाई दी. इस पोस्ट के साथ नीलम एक बार फिर सुर्खियों में आ गईं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neelam Upadhyaya, Siddharth Chopra, Siddharth Chopra Wife, Neelam Upadhyaya Photos, Neelam Upadhyaya Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com