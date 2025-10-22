प्रियंका चोपड़ा ने विदेश में कुछ यूं मनाई दिवाली, मालती ने अपने खिलौनों के साथ की लक्ष्मी पूजा

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पॉप स्टार पति निक जोनस ने न्यूयॉर्क में अपने परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली मनाई. यह एक पर्सनल और ग्लैमर से भरा सेलिब्रेशन था, जिसमें प्रियंका ने बेटी मालती मैरी के साथ दीये कलर करने के अलावा साथ-साथ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा भी की. बुधवार (22 अक्टूबर) को, प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि मालती की दोस्त के साथ दिवाली मनाना उनके लिए बेहद खास था.

प्रियंका ने तस्वीरों के साथ लिखा, "थोड़ा सा ये और बहुत कुछ वो (दिल वाले मुस्कुराते हुए चेहरे वाला इमोजी) यह दिवाली दिल और प्यार से भरी थी." एक्ट्रेस ने आगे कहा, "इस साल इस त्योहार को उन लोगों के साथ शेयर करना, जिन्होंने इसकी खूबसूरती को नहीं देखा है, इस साल का सबसे खास पल था. खासकर मालती के दोस्तों के साथ. दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं. यह नया साल आपके लिए प्यार, खुशी, समृद्धि और खुशियां लेकर आए." दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान परिवार के साथ बिताए पलों को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा.

कई सारी तस्वीरों के साथ इस पोस्ट की शुरुआत एक खूबसूरत पल से होती है जिसमें प्रियंका लाल रंग के आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और निक उन्हें प्यार से गले लगाए हुए हैं. निक एक क्लासिक व्हाइट एथनिक आउटफिट में बेहद हैंडसम लग रहे थे.

दूसरी तस्वीर एक फैमिली फोटो है जिसमें प्रियंका और निक, सफेद फ्रॉक पहने मालती के साथ पोज दे रहे हैं. फोटो कैराउजल में इस कपल के कई कैंडिड पल कैद हैं, जिसमें वे अपने परिवार के साथ कुछ खुशनुमा पल बिता रहे हैं, जिसमें प्रियंका की मां मधु चोपड़ा भी शामिल हैं और मालती अपनी पार्टी इंजॉय करते हुए अपने छोटे से पर्स में झांक रही हैं.

फोटोज में मालती लक्ष्मी पूजा में अपने माता-पिता के साथ शामिल होने से पहले अपनी मां प्रियंका के साथ रंगोली जैसा कुछ काम करती हुई नजर आईं. मालती पूजा में अपने खिलौने वाली मूर्तियां लेकर आई थीं, जिससे परिवार के उत्सव की रस्म में एक प्यारा सा रंग जुड़ गया. आखिरी फोटो एक मिरर सेल्फी है, जिसमें वे सीढ़ियों पर खड़ी हैं और निक उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं.

इससे पहले, प्रियंका ने अमेरिका में अपने घर पर दिवाली पार्टी करते हुए मालती की एक तस्वीर शेयर की थी. इसके अलावा प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रियंका ने मालती के प्यारे टैटू की एक झलक भी दिखाई.

प्रियंका के आने वाले प्रोजेक्ट्स

प्रियंका अब द ब्लफ में नजर आएंगी, जिसमें वह 19वीं सदी की एक कैरिबियन समुद्री डाकू का किरदार निभाएंगी. वह वेब सीरीज सिटाडेल के दूसरे सीजन पर भी काम कर रही हैं. भारत वापस आकर, प्रियंका एसएस राजामौली की महेश बाबू के साथ आने वाली फिल्म को भी पूरा कर रही हैं, जिसका टाइटल ग्लोबट्रॉटर है. प्रियंका हाल ही में इदरीस एल्बा और जॉन सीना के साथ हेड्स ऑफ स्टेट में नजर आई थीं.