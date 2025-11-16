प्रियंका चोपड़ा ने शेयर कीं अपने वाराणसी मूवी के टाइटल इवेंट की तस्वीरें, पति निक ने कमेंट में दिया सबका जवाब

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा बीते दिन हैदराबाद में आयोजित फिल्म वाराणसी टाइटल इवेंट का हिस्सा बनती हुईं नजर आईं. इस दौरान उन्होंने वाइट कलर का लहंगा पहना था, जिस पर फैंस की नजरें टिक गई. लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर इवेंट के लुक की अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं. लेकिन इस पोस्ट पर निक जोनस ने फैंस की तरफ से एक कमेंट किया है, जो फैंस का दिल जीत रहा है. पोस्ट पर हॉलीवुड एक्टर और सिंगर ने खूब प्यार बरसाया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू और एसएस राजामौली की मचअवेटेड फिल्म वाराणसी में मंदाकिनी का किरदार निभाते हुए नजर आने वाली हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने खूबसूरत लुक्स की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके साथ उन्होने कैप्शन में लिखा, अपने अंदर की देवी को ला रही हूं. इसके साथ उन्होंने वाराणसी और मंदाकिनी का हैशटैग का इस्तेमाल किया है. इस पोस्ट को शेयर करते ही प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने कमेंट में लिखा, मुझे लगता है कि मैं सबकी तरफ से यह कह रहा हूं ओह माय गॉड.

इसके अलावा फैंस ने भी इस पोस्ट पर रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, मुझे नहीं पता था कि मैं उनके ट्रैडिशनल लुक को मिस कर रही थी. तब तक कि जब तक मैंने ये पोस्ट देखा नहीं था. दूसरे यूजर ने लिखा, उफ्फ उफ्फ क्वीन. इसके अलावा फैंस ने फायर और हार्ट इमोजी से कमेंट सैक्शन भर दिया है.

इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने पति निक जोनस को याद कर रही हैं. हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम के बाद एत वीड़ियो एक्ट्रेस ने शेयर किया, जिसमें वह बाल खोलती हुई नजर आ रही हैं. क्लिप में वह कहती हैं, "मैं अपने बाल को सुलझाने की कोशिश कर रही हूं. आज कौन कर रहा है? हाय खुशबू," यह सुनकर वह और हेयरड्रेसर दोनों हंस पड़ते हैं. पीसी कैप्शन में लिखती हैं, "बाल हटाने के लिए मुझे लगातार मदद की जरूरत पड़ती है, यह सिलसिला जारी है. निक जोनस आपकी याद आती है. शुक्रिया.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले दिनों निक पत्नी प्रियंका के लिए हेयरड्रेसर बनते हुए नजर आए थे और एयरपोर्ट जाते समय उनके जूड़ा खोलने की कोशिश करते हुए दिखे थे.