बेटी मालती मैरी से खास तोहफा पाकर Priyanka Chopra हुई इमोशनल, फोटो शेयर कर कही ये बात

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपनी 3 साल की बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास की प्राउड मॉम हैं. देसी मॉम को अपनी छोटी सी बेटी से बहुत ही खास तोहफ़ा मिला है, जिसे उन्होंने फ्लॉन्ट किया.

नई दिल्ली:

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपनी 3 साल की बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास की प्राउड मॉम हैं. देसी मॉम को अपनी छोटी सी बेटी से बहुत ही खास तोहफ़ा मिला है, जिसे उन्होंने फ्लॉन्ट किया. प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज़ सेक्शन में मालती की बनाई एक प्यारी सी ड्राइंग की फ़ोटो पोस्ट की, जिसमें उनकी और उनकी मां की एक प्यारी सी ड्राइंग है. सोशल मीडिया पर प्यारी सी ड्राइंग अपलोड करते हुए, 'बर्फी' एक्ट्रेस ने लिखा, "मम्मा मुझे पकड़े हुए", इसके बाद आंखों में आंसू, रोते हुए और लाल दिल वाले इमोजी पोस्ट किए.

प्रोफेशनल फ्रंट पर, पीसी अभी टॉलीवुड सेंसेशन महेश बाबू के साथ एसएस राजामौली की "वाराणसी" में बिज़ी हैं. नवंबर में प्रियंका ने बताया था कि इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की शूटिंग के दौरान मालती हैदराबाद में सेट पर उनसे मिलने आई थीं.

वहीं हाल ही में X पर #AskPCJ सेशन के दौरान एक यूज़र ने उनसे पूछा, “प्रियंका, जब आप किसी फ़िल्म की शूटिंग कर रही होती हैं, तो क्या आप अक्सर अपने परिवार को सेट पर साथ लाती हैं, या आप अकेले जाना और पूरी तरह से काम पर फ़ोकस करना पसंद करती हैं? खासकर इस #GlobeTrotter सेट के लिए?”

इसका जवाब देते हुए प्रियंका ने बताया, “मेरी बेटी हैदराबाद में सेट पर गई है और उसने @urstrulyMahesh और नम्रता की खूबसूरत बेटी सितारा के साथ  अच्छा समय बिताया और @ssrajamouli के फ़ार्म पर गई और एक बछड़े से मिली. हैदराबाद में "वाराणसी" के ग्रैंड टाइटल और टीज़र रिवील इवेंट के दौरान प्रियंका ने दिल जीत लिए.

टॉलीवुड के हार्टथ्रोब महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन और मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली के साथ काम करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट ज़ाहिर करते हुए प्रियंका ने इसे 'एक सौभाग्य' कहा. उन्होंने अपने IG पर महेश बाबू और पृथ्वीराज के साथ कई फ़ोटोज डालीं और लिखा, "तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री के इन दो लेजेंड्स के साथ काम करना और SS राजामौली की फ़िल्म के लिए एक साथ आना, बहुत बड़ी बात है."

