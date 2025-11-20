प्रियंका चोपड़ा की वायरल हुई यूएस से हाई स्कूल की फोटो, एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया रिएक्शन, फैंस की भी टिकीं नजरें

प्रियंका चोपड़ा ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरूआत से पहले अपनी पढ़ाई का ज्यादात्तर समय विदेश में बिताया है. उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई यूएस में की है. वहीं अब उनके एक एक्स क्लासमेट में एक पुराई तस्वीर शेयर की है, जिसमें देसी गर्ल 14 साल की बताई जा रही हैं. फोटो को प्रियंका चोपड़ा की दोस्त द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें वह टेबल पर पेन और कॉपी लेकर बैठी हुई हैं. वह ब्लैक टैंक टॉप के साथ वाइट स्ट्रिप्ड शर्ट में नजर आ रही हैं. फोटो में उन्हें कैमरे की ओर स्माइल करते हुए देखा जा सकता है.
प्रियंका चोपड़ा के हाई स्कूल की फोटो
पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, "क्या आप सबको याद है कि प्रियंका चोपड़ा ने हमारे साथ अपना पहला साल शुरू किया था?" पोस्ट शेयर करते ही रेडिट पर वायरल हो गई और लोगों ने कमेंट के जरिए रिएक्शन देना शुरू कर दिया.
Found a rare picture of Priyanka from her school days in the US.
byu/Rainyday2158 inBollyBlindsNGossip
एक यूजर ने लिखा, "हम तब तक डेट करते रहे जब तक वह बोस्टन नहीं चली गई. वह प्रेसिडेंशियल एस्टेट्स में रहती थी. वो दिन थे. असल में तस्वीर में मेरा नेकलेस है." कमेंट करने वाले का नाम ब्लर किया गया है. इस पर कमेंट में लिखा गया, "मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट में पहला कमेंट बॉब (असली नाम नहीं) का है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब 'अनफिनिश्ड' में किया है." दूसरे यूजर ने लिखा, मैं उसे जानती हूं. मैन मुझे पुराने दिनों की याद आ गई है.
गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद भारत शिफ्ट हो गई. इसके बाद 17 की उम्र से उन्होंने अपना मॉडलिंक करियर शुरू किया. वहीं इसके बाद उन्होंने मिस इंडिया का फर्स्ट रनरअप का खिताब अपने नाम किया. जबकि मिस वर्ल्ड का खिताब उन्होंने इसी साल जीता था. इसके तीन साल बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं