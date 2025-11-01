विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस और उनकी घोस्ट प्रिंसेस मालती के साथ हैलोवीन मनाया, देखें तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा जोनस ने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ हैलोवीन मनाया.

नई दिल्ली:

ग्लोबल सेंसेशन प्रियंका चोपड़ा जोनस ने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ हैलोवीन मनाया. 'बर्फी' एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शुक्रवार को न्यूयॉर्क में हैलोवीन सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. जहां पीसी और निक लेदर जैकेट, जॉगर्स और स्पोर्ट्स कैप और कैज़ुअल काले कपड़ों में पोज़ देते दिखे. वहीं छोटी मालती ने काले केप के साथ सफेद ड्रेस पहनी हुई थी. पोस्ट की पहली तस्वीर में तीनों डरावने एक्सप्रेशन दे रहे थे.

'डॉन' एक्ट्रेस ने हैलोवीन पर सभी को विश किया. वहीं निक ने हैलोवीन 2025 की कुछ फोटो भी शेयर कीं, जिसके कैप्शन में लिखा था, "मम्मा और मैं अपनी स्पूकी घोस्ट प्रिंसेस के साथ कुछ स्पूकी सीज़न फन करने के लिए समय पर घर पहुंच गए. सभी को हैप्पी हैलोवीन." शुक्रवार को पीसी ने नेटिज़न्स को मालती मैरी का एक प्यारा वीडियो दिखाया, जिसमें वह अपने खाली समय में रिकॉर्ड कर रही थीं. प्रियंका द्वारा अपने IG पर शेयर किए गए वीडियो में, हम सुन सकते हैं कि मालतीअपनी मां को अजीब भाषा में बता रही हैं कि वह उन्हें रिकॉर्ड कर रही हैं.

पीसी वीडियो देखने वाले सभी लोगों से कहती हैं, “हाय! आप कैसे हैं?!”वीडियो के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा, “क्या हमारी बेटी डायरेक्टर है?! “एक वीडियो बनाओ और कुछ कहो.” इसे उन्होंने पति निक जोनस को भी टैग किया. पीसी आजकल सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की कई झलकियां शेयर कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपने पति निक के साथ उनके म्यूजिक टूर पर फ्लोरिडा गई थीं. प्रियंका ने कॉन्सर्ट की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए, जिसमें मालती बहुत प्यारी लग रही थीं.

