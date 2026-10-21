प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ मनाया दशहरा, देसी गर्ल ने शेयर की कन्या पूजन की तस्वीरें

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनस और उनके पति सिंगर निक जोनस ने घर पर पारंपरिक पूजा के साथ दशहरा मनाया. उन्होंने अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ मनाए गए पारिवारिक जश्न की एक झलक की भी शेयर की. कपल ने कन्या पूजन किया, जो एक हिंदू परंपरा है जिसमें छोटी बच्चियों को देवी दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है. छोटी मालती ने आइवरी (हल्के सफेद) रंग के पारंपरिक कपड़े पहने थे और साथ ही एक लाल दुपट्टा ओढ़ा था, जिस पर 'जय माता दी' लिखा हुआ था.

नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के हिस्से के रूप में प्रियंका और निक को अपनी नन्ही बेटी के पैर धोते हुए भी देखा गया. प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस जश्न की कई फोटो शेयर कीं. इन तस्वीरों में परिवार के कुछ खास पल कैद हैं.एक तस्वीर में पूजा के दौरान निक को मालती के बगल में बैठे देखा जा सकता है और प्रियंका भी उनके साथ शामिल हैं.

एक अन्य तस्वीर में कपल अपनी बेटी के साथ घर के मंदिर के सामने खड़ा है, जिसे फूलों और देवी-देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है. इन तस्वीरों में मालती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वह अपने पारंपरिक कपड़ों, छोटी-छोटी चूड़ियों और लाल दुपट्टे में बहुत प्यारी लग रही थीं. फोटो शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, "मां दुर्गा की शक्ति, हमारी प्रार्थनाओं की पवित्रता और दशहरे की भावना आज, कल और हमेशा हमारे साथ बनी रहे." प्रियंका ने हमेशा मालती को भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिकता से परिचित कराने की कोशिश की है. इस साल अगस्त में अभिनेत्री ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह अपनी बेटी को 'दुर्गा सप्तशती' का एक श्लोक सिखाती नजर आ रही थीं. वीडियो में मालती अपनी मां के पीछे-पीछे उस संस्कृत प्रार्थना को दोहराने की कोशिश करती दिखीं.

बता दें कि प्रियंका और निक जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए मालती के माता-पिता बने थे. उनके माता-पिता बनने का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि मालती का जन्म समय से पहले हो गया था और उन्हें लगभग 110 दिन तक नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में रहना पड़ा था. एक पुराने इंटरव्यू में, प्रियंका ने उस भावनात्मक रूप से कठिन अनुभव के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे वह और निक बारी-बारी से अस्पताल में अपनी बेटी के साथ रहते थे.

अभिनेत्री ने यह भी बताया था कि निक गिटार बजाकर मालती को गाने सुनाते थे, जबकि वह खुद अपनी बेटी के पालने के पास धीरे-धीरे मंत्र बजाती थीं—जिनमें महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और 'ॐ नमः शिवाय' शामिल थे.

