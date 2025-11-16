विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा ने 'वाराणसी' लॉन्च पर महेश बाबू को बताया 'लीजेंडरी', बोलीं- उनके परिवार ने हैदराबाद को घर जैसा महसूस कराया

हैदराबाद में एसएस राजामौली की आगामी फिल्म वाराणसी के लिए आयोजित ग्लोबट्रॉटर इवेंट में प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू के फैंस को अपना  दीवाना बना लिया.

प्रियंका चोपड़ा ने महेश बाबू को बताया लीजेंडरी
नई दिल्ली:

हैदराबाद में एसएस राजामौली की आगामी फिल्म वाराणसी के लिए आयोजित ग्लोबट्रॉटर इवेंट में प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू के फैंस को अपना  दीवाना बना लिया. मंच पर तेलुगु में बोलते हुए और महेश के फैंस से बात करते हुए प्रियंका सफेद ड्रेस में नज़र आईं. प्रियंका मंच पर आईं और महेश के फैंस से पूछा, "थगाला पेटेड्डमा? (क्या हमें आग लगा देनी चाहिए?)" फिर उन्होंने इंडियन सिनेमा में अपने कमबैक के बारे में बात की और कहा, "जैसा कि मुझे यकीन है कि आप पहले ही देख चुके होंगे मैं अपने प्यारे भारत में यह फिल्म बनाकर वापस आकर बहुत खुश हूं. तेलुगु सिनेमा में काम करने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका महान कलाकारों के साथ काम करना है."

प्रियंका ने फिल्म के कलाकारों और क्रू की भी तारीफ की और संगीतकार एमएम कीरवानी से कहा कि फिल्म के लिए देसी गर्ल का उनका वर्जन पसंदीदा है. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे को - एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में 'वाकई डरावने' लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल इसके विपरीत हैं. एक्ट्रेस ने राजामौली को एक 'दूरदर्शी' भी कहा, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को दुनिया तक पहुंचाया.

प्रियंका की भव्य एंट्री
ग्लोबट्रॉटर इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने एक खूबसूरत सफेद लहंगा पहना था. स्टेज पर आते ही उन्होंने निर्देशक एसएस राजामौली और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया. बाद में तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में भी बात की.

महेश बाबू के लिए प्रियंका ने क्या कहा 
महेश के फैंस से प्रियंका ने कहा, "आप उन्हें क्या कहते हैं? बॉब. अरे नहीं नहीं, शेर? और भी कई नाम हैं, लेकिन मैं उन्हें एमबी के नाम से जानती हूं. महान, अविश्वसनीय महेश बाबू के नाम से. आप और आपके खूबसूरत परिवार, नम्रता, सितारा ने मुझे ऐसा महसूस कराया है जैसे हैदराबाद मेरा घर है."

वाराणसी के बारे में
वाराणसी का निर्देशन एसएस राजामौली ने किया है और यह 2022 की हिट फिल्म आरआरआर के बाद उनकी अगली फिल्म है. महेश बाबू इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसका पहला लुक और झलक जारी किया गया. प्रियंका चोपड़ा फिल्म में मंदाकिनी की भूमिका निभा रही हैं, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन कुंभा की भूमिका निभा रहे हैं. 

