प्रिया सचदेव थीं 20 हफ्ते की प्रेग्नेंट, एक्स हस्बैंड विक्रम चटवाल से इस वजह से टूटी थी शादी

करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन कुछ समय पहले हुआ था. इसके बाद से दिवंगत बिजनेसमैन की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर बहस छिड़ी हुई है. वहीं अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. जहां करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान के और प्रिया सचदेव के बीच प्रॉपर्टी के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2017 में संजय कपूर से शादी से पहले प्रिया सचदेव की शादी इंडियन अमेरिकन एक्टर और होटेलियर विक्रम चटवाल से हुई थी. कपल की एक बेटी सफीरा भी हैं. हालांकि शादी के 5 साल बाद कपल का अलग हो गए.

क्यों टूटी थी संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव की पहली शादी

साल 2006 में प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल से शादी हुई थी. यह एक बिग फैट वेडिंग थी, जो 3 दिन तक चली थीं. वहीं अब एक्स कपल की बेटी सफीरा 18 साल की हो चुकी हैं. संजय कपूर के निधन से पहले प्रिया सचदेव ने यूट्यूब शो किन एंड काइंडनेस में अपनी विक्रम चटवाल से शादी टूटने के कारण का जिक्र किया था. उन्होंने कहा, "मेरे एक्स हस्बैंडसभी कसौटियों पर खरे उतरे... वे व्हार्टन गए, मॉर्गन स्टेनली में काम किया. मैंने यूसीएलए से मैथ्स की पढ़ाई की, यूसीएलए और एलएसई में डबल मेजर... इसलिए मुझे लगा कि यह एकदम सही कपल है.

पहली शादी को कामयाब बनाने की प्रिया सचदेव ने की थी कोशिश

आगे उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, आप अपना करियर कैसे चुनते हैं, लेकिन यह हमेशा काम नहीं करता. मुझे लगा कि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूं... लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला किया. अपनी प्रेग्नेंसी के दिनों की बात करते हुए प्रिया सचदेव ने कहा. "जब मैंने उसे (सफीरा) जन्म दिया और मुझे अपनी प्रेग्नेंसी के 15-20 हफ़्ते बाद एहसास हो गया कि यह शादी सही नहीं है. लेकिन फिर भी मैंने इसे कामयाब बनाने की कोशिश की."

प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल ने लडी थी बेटी की कस्टडी की लड़ाई

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सफीरा का जन्म 2007 में हुआ था, और प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल ​​2011 में अलग हो गए. प्रिया सचदेव ने कहा था, "मेरे एक्स ससुराल वालों ने मुझे माफी मांगने के लिए फोन किया... मेरे त्याग के लिए मेरी कद्र या सराहना नहीं की गई. "यह एक जीत थी." बता दें, अलग होने के बाद, सफीरा की कस्टडी को लेकर प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल के बीच मतभेद हुआ था, जिसे आखिर में प्रिया जीत लिया था.

प्रिया सचदेव ने संपत्ति विवाद के बीच उठाया बड़ा कदम

गौरतलब है कि हाल ही में संजय कपूर की 30,000 करोड़ के संपत्ति विवाद के बीच प्रिया कपूर ने बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, प्रिया सचदेव ने दिल्ली में ऑटो कंपोनेंट मैन्यूफैक्चर्स असोसिएशन (ACMA) की मीटिंग अटेंड की है. वहीं औरेस इन्वेंस्टमेंट के डायरेक्टर के रुप में उन्हें इनवाइट किया गया.