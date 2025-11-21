करिश्मा कपूर की बेटी की भरी गई है 95 लाख फीस, प्रिया कपूर ने कोर्ट में दिखाए सबूत  

करिश्मा कपूर और उनके बच्चों समायरा और कियान से जुड़े संजय कपूर एस्टेट मामले में हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं. कुछ दिन पहले करिश्मा कपूर की लीगल टीम ने दावा किया था कि उनकी बेटी समायरा की यूनिवर्सिटी फीस का भुगतान नहीं किया गया है. उनका आरोप था कि संजय कपूर की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति संभाल रहे मैनेजर्स ने फीस क्लीयर नहीं की. लेकिन अब इस दावे को अन्जय की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने अदालत में सिरे से खारिज कर दिया है. शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर के वकील शैल त्रेहन ने अदालत में फीस भुगतान की रसीदें पेश कीं. उन्होंने बताया कि समायरा की यूनिवर्सिटी फीस लगभग ₹95 लाख प्रति सेमेस्टर पहले ही जमा की जा चुकी है. वकीलों ने कोर्ट को बताया कि अगला पेमेंट दिसंबर में ड्यू है, इसलिए 'फीस न भरने' का दावा गलत है.

अदालत ने दोनों पक्षों को लगाई फटकार

आपको बता दें कि यह वही मामला है जिसमें पिछले हफ्ते करिश्मा कपूर के वकील महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया था कि दो महीने की फीस अटकी हुई है. 22 वर्षीय समायरा अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं, और उनकी शिक्षा का खर्च उनके दिवंगत पिता संजय कपूर उठा रहे थे. इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बढ़ती तनातनी देखते हुए अदालत ने फटकार लगाई. जस्टिस सिंह ने साफ कहा, "मैं इस मुद्दे पर 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना चाहता. ऐसा सवाल दोबारा मेरी अदालत में न आए. कोर्ट को मेलोड्रामा का मंच मत बनाइए".

संजय कपूर का पोलो खेलते हुए हुआ था निधन

गौरतलब है कि संजय कपूर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनका जून में लंदन में पोलो खेलते हुए निधन हो गया था. उनकी दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर से हुए बच्चे- समायरा और कियान ने सौतेली मां प्रिया कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संजय की वसीयत को फर्जी तरीके से बदलकर बच्चों को उससे बाहर कर दिया है. गुरुवार को प्रिया कपूर की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने इस आरोप को गलत बताया. उन्होंने कहा, "पति का अपनी संपत्ति पत्नी के नाम करना कोई असामान्य बात नहीं है. मेरे ससुर की ‘विल' में भी उनकी पत्नी को ही सब कुछ मिला था. यह एक स्वस्थ परंपरा है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं".

कोर्ट इस समय करिश्मा कपूर के बच्चों की उस अर्जी पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्तियों को बेचने या इधर-उधर करने से रोकने की मांग की है. इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई में और खुलासे होने की उम्मीद है.