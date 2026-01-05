दीपिका पादुकोण ने इस स्कूल से की है पढ़ाई, जानें क्यों पूरी नहीं हुई ग्रेजुएशन

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. फिल्मों में उनकी एक्टिंग, स्टाइल और पर्सनालिटी की खूब चर्चा होती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखने से पहले दीपिका पढ़ाई में भी काफी अच्छी थीं. बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी होने के बावजूद उनका झुकाव शुरू से पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों की तरफ रहा. स्कूल लाइफ में दीपिका काफी डिसिप्लिंड रहीं और पढ़ाई को लेकर गंभीर थीं. हालांकि करियर ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाई. आज भी फैंस ये जानना चाहते हैं कि दीपिका ने किस स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की और आखिर उन्होंने डिग्री क्यों अधूरी छोड़ी.

दीपिका पादुकोण का स्कूल एजुकेशन

दीपिका पादुकोण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के फेमस सोफिया हाई स्कूल से की थी. ये स्कूल अपनी सख्त डिसिप्लिन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है. स्कूल के दिनों में दीपिका पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहती थीं. बैडमिंटन खेलना उन्हें पिता से विरासत में मिला था. स्कूल टीचर्स के मुताबिक दीपिका शांत स्वभाव की और फोकस्ड स्टूडेंट थीं.

कॉलेज लाइफ और ग्रेजुएशन

स्कूल के बाद दीपिका ने बेंगलुरु के ही माउंट कार्मल कॉलेज में एडमिशन लिया. यहां उन्होंने सोशियोलॉजी की पढ़ाई शुरू की. कॉलेज के शुरुआती दिनों में वो रेगुलर क्लास अटेंड करती थीं. लेकिन इसी दौरान मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे और उनका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा.

दीपिका पादुकोण की ग्रेजुएशन क्यों नहीं हुई पूरी

मॉडलिंग और फैशन शोज के चलते दीपिका का पूरा ध्यान करियर पर चला गया. लगातार ट्रैवल और शूट्स की वजह से कॉलेज जाना मुश्किल हो गया. इसी कारण उन्होंने ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी. बाद में बॉलीवुड में डेब्यू के बाद उनके पास पढ़ाई पूरी करने का वक्त नहीं बचा.

पढ़ाई से मिला आत्मविश्वास

हालांकि दीपिका ने ग्रेजुएशन पूरी नहीं की, लेकिन स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ने उन्हें सोचने समझने की मजबूत नींव दी. इंटरव्यूज में वो कई बार कह चुकी हैं कि एजुकेशन ने उन्हें डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस सिखाया.