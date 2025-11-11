विज्ञापन

हेमा मालिनी को ये कहकर पुकारते हैं धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, ड्रीमगर्ल ने किया था खुलासा

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की बीते 10 नवंबर 2025 को अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद से ही उनकी मौत की अफवाह तेजी से फैलने लगी.

हेमा मालिनी को कुछ ऐसे पुकारते हैं बॉबी- सनी, जानें क्या कहते हैं
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की बीते 10 नवंबर 2025 को अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद से ही उनकी मौत की अफवाह तेजी से फैलने लगी, लेकिन परिवार ने ऐसी किसी भी बात से इंकार किया है. इस मौके पर धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने भी पोस्ट कर जानकारी दी कि धर्मेंद्र धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.
 

‘हेमा जी' कहकर बुलाते हैं सनी और बॉबी देओल
आपको बता दें कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं और पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर हैं.  बॉबी देओल और सनी देओल प्रकाश कौर  और धर्मेंद्र के बेटे हैं. जबकि हेमा मालिनी से उन्हें दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

हेमा मालिनी, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं. इस रिश्ते के चलते सनी देओल और बॉबी देओल, हेमा मालिनी के सौतेले बेटे हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सनी और बॉबी, उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? एक पुराने इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया था कि “वो मुझे ‘हेमा जी' कहकर बुलाते हैं.”

उनका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, लेकिन हेमा मालिनी ने बड़े ही सम्मानजनक अंदाज़ में कहा कि रिश्ते हमेशा आदर और मर्यादा से बने रहते हैं. उन्होंने आगे बताया कि धर्मेंद्र और उनके परिवार के बीच हमेशा से सम्मानपूर्ण रिश्ता रहा है, और वे निजी रिश्तों पर कभी सार्वजनिक रूप से चर्चा करना पसंद नहीं करतीं.

दोनों परिवारों के बीच है सम्मान और दूरी का बैलेंस

दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी, धर्मेंद्र की पत्नी होने के बावजूद कभी भी उनके पारिवारिक घर में नहीं रहीं. धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर आज भी अपने दोनों बेटों — सनी देओल और बॉबी देओल — के साथ उसी घर में रहती हैं. धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी और अपनी दो बेटियों — ईशा देओल और अहाना देओल — के लिए उसी इलाके में एक अलग घर बनवाया, ताकि दोनों परिवारों की प्राइवेसी और आपसी सम्मान बना रहे.

 

