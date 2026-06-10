'370 रुपए की बिरयानी' विवाद अभी थमा भी नहीं था कि स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. इस बार लोगों का ध्यान उनके शो में शामिल हुई एक युवा डॉक्टर की बातचीत पर गया है. वायरल क्लिप में डॉक्टर मेडिकल कॉलेज और पोस्टमॉर्टम से जुड़े अपने अनुभव साझा करती नजर आती हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने पोस्टमॉर्टम के दौरान होने वाली कुछ मजाकिया बातों का जिक्र किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स इसे मृतकों के सम्मान से जुड़ा संवेदनशील मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस वीडियो पर उतना विरोध नहीं हो रहा जितना हालिया बिरयानी विवाद पर हुआ था.
मेडिकल कॉलेज की बातचीत पर मचा बवाल
वायरल वीडियो में प्रणित मोरे एक डॉक्टर से मेडिकल कॉलेज और पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया से जुड़ी बातें पूछते दिखाई देते हैं. बातचीत के दौरान डॉक्टर बताती हैं कि शव परीक्षण के दौरान शरीर के अलग-अलग हिस्सों की जांच की जाती है. इसी सिलसिले में जब कॉमेडियन ने माहौल के बारे में सवाल किया, तो डॉक्टर ने कहा कि कई बार वहां मौजूद लोग आपस में मजाक भी कर लेते हैं. उन्होंने कथित तौर पर शरीर के अंगों के आकार को लेकर होने वाली टिप्पणियों का भी उल्लेख किया. यह हिस्सा सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई.
यूजर्स ने उठाए नैतिकता और संवेदनशीलता के सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने नाराजगी जाहिर की. कुछ यूजर्स का कहना है कि मेडिकल रिसर्च और शिक्षा के लिए शरीर दान करने वाले लोगों के प्रति सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है. उनका मानना है कि अगर पोस्टमॉर्टम या मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, तो यह संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति समाज के हित में अपना शरीर दान करता है, तो उसके साथ जुड़े हर व्यवहार में गरिमा और सम्मान होना चाहिए.
This female doctor said that she and her friends joke about the dick sizes of male dead bodies.— ︎ ︎venom (@venom1s) June 10, 2026
Imagine the outrage if a male doctor made the same joke about a dead woman's vagina.
He would be fired and called a rapist.
But girls can do this and face no punishment. Why? pic.twitter.com/lohaZZVqgu
प्रणित मोरे भी ट्रोल्स के निशाने पर
विवाद का केंद्र केवल डॉक्टर का बयान नहीं है, बल्कि शो के होस्ट प्रणित मोरे भी आलोचनाओं का सामना रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे कंटेंट को मंच देने की जिम्मेदारी भी शो और उसकी टीम की होती है. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि विवादित क्लिप्स अक्सर वायरल हो जाती हैं, जिससे शो को चर्चा और व्यूज मिलते हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने मांग की कि कंटेंट पब्लिश करने से पहले अधिक जिम्मेदारी और सावधानी बरती जानी चाहिए.
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