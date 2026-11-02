47 की उम्र में भी कुवांरे हैं प्रभास, राणा दग्गुबाती ने इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को बताया परफेक्ट मैच

प्रभास के फैंस बेसब्री से उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 47 साल की उम्र में भी वे कुंवारे ही हैं. हालांकि, जब प्रभास 'बाहुबली' की टीम - निर्देशक एसएस राजामौली और राणा दग्गुबाती के साथ 'कॉफी विद करण' में आए थे, तब राजामौली ने प्रभास के अब तक शादी न करने का असली कारण बताया था. 'आरआरआर' (RRR) के निर्देशक ने बताया कि प्रभास शादी करने के मामले में बहुत आलसी हैं. उन्होंने कहा कि वह "बहुत शर्मीले और अंतर्मुखी (introverted) इंसान" हैं, और शादी के लिए किसी से बात करना उनके लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है. एसएस राजामौली ने कहा, "उनके लिए लड़की खोजना और उसके माता-पिता से बात करना बहुत मेहनत का काम होगा. यही वजह है कि वे शादी नहीं कर रहे हैं."

इस एपिसोड के दौरान, एसएस राजामौली ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि प्रभास से पहले राणा दग्गुबाती शादी कर लेंगे, जो कि सच साबित हुई. राणा दग्गुबाती ने 8 अगस्त 2020 को हैदराबाद की उद्यमी और इवेंट डिजाइनर मिहीका बजाज से पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की. इस मजेदार एपिसोड के दौरान, शो के होस्ट और फिल्म निर्माता करण जौहर ने राणा दग्गुबाती से पूछा कि अगर उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की किसी अभिनेत्री के साथ प्रभास की जोड़ी बनानी हो, तो वह कौन होगी? इस सवाल के जवाब में अभिनेता ने तुरंत कैटरीना कैफ का नाम लिया. इसके बाद करण जौहर ने प्रभास से पूछा कि क्या उन्हें राणा की पसंद मंजूर है. हालांकि, प्रभास ने इस सवाल को टाल दिया और कहा कि यह उनके जवाब देने लायक सवाल नहीं है.

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इस बीच, अक्सर प्रभास का नाम उनकी 'बाहुबली' को एक्टर अनुष्का शेट्टी के साथ जोड़ा जाता रहा है. हालांकि, इतने सालों में दोनों ने यही कहा है कि वे 'सिर्फ अच्छे दोस्त' हैं. 'बाहुबली' सीरीज की बात करें तो इसकी पहली किस्त 'बाहुबली: द बिगिनिंग' 10 जुलाई 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. परियोजना के प्राथमिक कलाकारों में अमरेंद्र बाहुबली के रूप में प्रभास और महेंद्र (शिवुडु) बाहुबली के रूप में प्रभास, भल्लालदेव के रूप में राणा दग्गुबाती, देवसेना के रूप में अनुष्का शेट्टी, अवंतिका के रूप में तमन्ना भाटिया, शिवगामी के रूप में राम्या कृष्णन और कटप्पा के रूप में सत्यराज सहित अन्य शामिल थे. इसके बाद 2017 में 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' का सीक्वल आया.

